Экуменический религиозный комплекс «Дом Авраама» открыли в Абу-Даби (+ ФОТО)

На острове Саадият в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, 1 марта 2023 года открыли для публики «Семейный дом Авраама». Экуменический религиозный комплекс объединяет католический храм, мечеть и первую в арабском государстве Персидского залива специально построенную синагогу, передает «Православная жизнь» со ссылкой на CNN.

Разработанный известным британским архитектором Дэвидом Аджайе проект включает в себя несколько архитектурных стилей, традиционно используемых в католических, мусульманских и иудаистских религиозных сооружениях по всему миру.

Каждое здание комплекса имеет форму куба и занимает 30 квадратных метров площади. По мысли архитектора, унифицированный дизайн сооружений должен обеспечить общую основу для продвижения «толерантности и взаимопонимания». Также на территории комплекса базируется образовательный центр, в котором планируют проповедовать идеи братства и солидарности.

«Структура черпает вдохновение из трех авраамических религий и призвана объединить их сходство», − отмечается в сообщении.

Церковь Франциска посвящена католическому святому XIII века Франциску Ассизскому, имя которого избрал для себя нынешний Папа Римский. Храм ориентирован на восходящее на востоке солнце. Потолок сделан из дерева и призван ассоциироваться с библейской и коранической историей о Ноевом ковчеге.

Мечеть Аль-Тайеба, названная в честь египтеского исламского ученого и ведущего суннитского авторитета имама Аль-Азхара, фасадом обращена к Мекке. Окна здания сделаны из тонкой сетки, называемой машрабия, и предназначены для обеспечения циркуляции воздуха, регулирования света и обеспечения уединения.

Синагога Моше Бен-Маймона посвящена еврейскому раввину, талмудисту, философу и врачу XII века, известному как Маймонид. Как и большинство синагог в мире, сооружение ориентировано на Иерусалим.