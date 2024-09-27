Экономика согласно Евангелию

Накануне апостольского визита в Люксембург и Бельгию Святейший Отец встретился в Ватикане с делегатами фонда «Экономика Франциска», основанного на базе форумов молодых предпринимателей, которые проводятся с 2019 года в Ассизи. Передает русская служба Vatican News.

«Теперь для вас начинается новая] фаза, — отметил Папа, обращаясь к гостям. — Ваше замечательное дело должно расти, укрепляться, достигать все больше молодых людей и приносить благие плоды, присущие Евангелию».

«Мир экономики нуждается в переменах. Вы можете его изменить не только становясь министрами, лауреатами Нобелевской премии или выдающимися экономистами, — хотя и это хорошо; вы измените его прежде всего любя его в Божьем свете, привнося в него ценности и силу добра посредством евангельского духа Франциска Ассизского».

Мир меняется к лучшему не благодаря великим и сильным людям: самый главный фактор перемен – это любовь. Экономист, который вел святую жизнь, Джузеппе Тониоло, писал, что общество спасет «не дипломат, не ученый, не герой, но святой, точнее, сообщество святых».

Папа призвал молодых экономистов и бизнесменов быть последовательными в своем выборе, не бояться новизны и неустанно надеяться, что нелегко на фоне новых и старых войн и роста военной промышленности, отбирающей ресурсы у бедных.

«Если вы будете верны своему призванию, ваша жизнь расцветет, и вы сможете рассказать чудесные истории детям и внукам», — сказал в конце аудиенции Папа Франциск.