Джузеппе Кастильоне – монах-иезуит, миссионер и придворный художник императоров Китая

Ла Шинин (郎世宁, Lang Shining, «Сияющий») – это китайское имя итальянского монаха-иезуита, миссионера, а также знаменитого итальянского художника Джузеппе Кастильоне, который стал придворным художником императоров Китая. В должности придворного художника более 50-ти лет он состоял при трех императорах династии Цин: Канси (1662-1722), Юнчжэне (1723-1735) и Цяньлуне (1736-1795). Художником-иезуитом было создано около 200 картин в неповторимом специфическом стиле, совместившем в себе европейскую и китайскую техники живописи. Его кисти принадлежит большое количество полотен, запечатлевших важные события в жизни китайского императорского двора. Интересна история о том, как же стал работавший при императорском дворе европеец одним из интереснейших и знаменитейших китайских художников эпохи Цин.

Родился Джузеппе Кастильоне 19 июля 1688 г. в богатой миланской семье. В то время город Милан был столицей одноименного государства в Северной Италии. Кастильоне получил домашнее образование, и кроме обычных дисциплин — латыни, математики и прочих наук — приобрел высококлассные навыки художника. Живописи молодой Джузеппе обучался у иезуита Андреа Поццо, одного из главных в то время теоретиков перспективы, мастера архитектурного черчения, декоратора и живописца, творившего в стиле барокко. Благодаря мастеру Поццо талантливый ученик смог овладеть величайшими художественными приемами итальянского ренессанса. Известно, что уже спустя некоторое время Кастильоне работал в Генуе, расписывая церковь, затем — в Португалии.

Когда в 1707 году Кастильоне решил вступить в Орден иезуитов в Генуе, ему было всего 19 лет. Правда, будучи принятым в Орден, молодой живописец принадлежал к так называемым «светским иезуитам», то есть он не стал священником.

Карьера талантливого монументалиста только-только начиналась, но Орден иезуитов вскоре поставил молодому художнику, который недавно присоединился к Обществу Иисуса, невероятную задачу: в 1714 году направиться в Китай с миссионерской целью. Дело в том, что тогдашний император Канси династии Цин неоднократно просил, чтобы иезуитские монахи специалисты в различных областях, таких как астрономия, живопись, картография и механика были отправлены ко двору в Запретном городе.

В конце 17-го века несколько иезуитов уже работали при дворе китайского императора, который был заинтересован в заимствовании европейских технологий в разных сферах, в том числе и в живописи. И начале 18 века китайская миссия обратилась к Обществу Иисуса с просьбой направить художника к императорскому двору в Пекине. Руководство Ордена решило, что молодой и энергичный Кастильоне — идеальный кандидат.

А сам Кастильоне с энтузиазмом принял вызов. В августе 1715 года после длительного морского путешествия он прибыл в Аомэнь и в том же году достиг Пекина, где сперва поселился при «Миссии Святого Иосифа». Его представили императору Канси, оценившим его картину, на которой была нарисована собака.

В Китае, где отношение к иностранцам было весьма пренебрежительным, он вынужден был бороться за то, чтобы его творчество восприняли всерьёз. Джузеппе принял китайское имя Лан Шинин и стал впитывать обычаи, язык и искусство чужой страны. Опыт, твёрдая рука и способность схватывать все на лету сослужили Джузеппе хорошую службу.

Признание пришло довольно быстро: император Канси был так поражён талантом европейского миссионера, что сначала приблизил его к себе, а вскоре назначил придворным художником. В этот период Кастильоне, вернее, уже Лан Шинин, работал еще маслом, но уже использовал традиционные мотивы и приёмы китайской живописи. Он расписал несколько иезуитских церквей в Пекине, но большинство из них не сохранились до наших дней.

После тщательного изучения китайской манеры живописи начал создавать работы, которые сочетали в себе европейские техники светотени, линейной перспективы и ренессансного реализма с китайской эстетикой, поэтической символикой и пигментами. Тем самым он достиг того, чего не удавалось сделать любому другому миссионерскому иезуитскому художнику.

Новая школа живописи Кастильоне получила название стиля Сяньфа («линейный метод») и быстро стала любимым стилем императора Кан-си, продолжая набирать популярность при сыне Канси – Юнчжэне.

В 1723 году вступивший на трон император Юнчжэн решил, что Лан Шинин вместе с прочими выдающимися архитекторами и художниками должен принять участие в проектировании парка 圆明园 («Юаньминъюань») в окрестностях Пекина, строительство которого длилось почти полтора века. Проект огромного парка сочетал в себе как европейский стиль рококо, так и азиатские архитектурные традиции. Там появилось несколько строений в европейском стиле и фонтан с бронзовыми изображениями 12 животных китайского календаря. Всего в парке находилось 145 построек. (Более века спустя, в 1860 году, когда британская и французская армии захватили столицу Китая, большая часть этого парка была уничтожена в пожаре и разграблена).

Кастильоне жил в гармонии с собой, окружающим миром и искусством, хотя спокойной и безоблачной его судьбу назвать никак нельзя. Он многократно избегал опасностей, которые не раз подстерегали его и в бурном море, и при дворах трёх китайских императоров, где жизнь европейцев в то время висела буквально на волоске.

Наряду с этим Лан Шинин не оставлял своих опытов с традиционными стилями живописи. Он также обучал придворных художников рисовать масляными красками и принимал активное участие в написании трудов по искусству. При его содействии были переведены на китайский язык несколько книг, посвящённых архитектуре.

А во времена правления внука Канси — Цяньлуна — успех Кастильоне как художника достиг пика, император, как говорили, любил его как члена своей собственной семьи. При Цяньлуне в 1736 году Кастильоне был назначен официальным придворным художником, затем в 1748 году — администратором имперских парков и вице-президентом шести советов, дослужившись до самого высокого ранга, когда-либо достигнутого иезуитом.

Под покровительством благоволившего ему императора Цяньлуна Джузеппе Кастильоне построил дворец в западном стиле при парке Юаньминъюань в Пекине.

Также Цяньлун, чтобы объединить раздробленную и многоэтническую китайскую империю, поручил Кастильоне представить свой образ различным народностям: для тибетцев Цяньлун поросил изображать себя как реинкарнацию одного из самых важных бодхисаттв тибетского буддизма, Манджушри; для монголов он взял на себя роль степного князя, который понимал их степные традиции; ханьцам он представил себя ученым и великим покровителем китайского обучения и искусства.

Французский епископ-миссионер Пьер-Мари-Альфонс Фавье (1837–1905), автор книги «Очерки о распространении христианской религии в Яньцзине (Пекине)», хвалит Кастильоне за заступничество перед императором в отношении христиан в Китае. В первый год правления Цяньлуна (1736) художник добился от императора отмены указа о запрете католицизма и миссионерской деятельности в Китае и в дальнейшем не прекращал радения о миссионерах.

Известно также, что даже возникавшие гонения на христианских миссионеров ни разу не затронули самого Кастильоне. В 1750 году был возведён в сан мандарина третьего класса. Дважды император лично посещал мастерскую художника. На 70-летие художника собственноручно написанное императором поздравление было торжественно передано иезуитскому двору в Пекине.

Своими работами, а также уроками живописи Джузеппе Кастильоне произвел революцию не только в китайской живописи, но также в гравюрах на медных пластинах, архитектуре и даже эмалировке: он продемонстрировал особенности европейской техники письма, требовавшей соблюдения законов перспективы, показал, что такое светотень, познакомил китайцев с масляной живописью и медной гравюрой. Благодаря ему при дворе китайского императора получили распространение плафонная живопись и натюрморт.

Он создавал новые техники и стили, смешивая западную и восточную эстетику. Кастильоне по-настоящему познакомил китайских художников с европейской живописью, благодаря его усилиям китайцы впервые смогли увидеть картины в «европейском стиле».

Но в свою родную Европу итальянскому иезуиту так и не суждено было вернуться. Джузеппе Кастильоне умер в Пекине 17 июля 1766 года, прожив в Китае полвека и не дожив два дня до своих 78 лет. Придворного художника похоронили с почестями на кладбище католической миссии в Пекине, а император Цяньлун лично начертал надгробную надпись на его могиле.

Как художник и миссионер, Кастильоне выступил в роли культурного посредника между двумя цивилизациями. Огромен его вклад в сближение Европы и Китая, в развитие эстетических воззрений в Китае. Лан Шинин вошёл в историю живописи как художник, уникальным образом совместивший в своем творчестве лучшие традиции классической китайской гравюры и приёмы европейской школы. Именно смешение традиционных приемов разных школ давало произведениям Лан Шинина тот колорит, который ощутимо выделяет их среди прочих.

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В настоящее время собрание работ художника хранится в музеях Пекина и Тайбэя. Принадлежащее тайваньскому музею Гугун собрание картин Кастильоне издано отдельным каталогом в 1983 году, к 400-летию приезда в Китай первого европейского миссионера Риччи Маттео. В 2005 году Центральное телевидение КНР (CCTV) выпустило телесериал «Дворцовый художник», снятый по мотивам биографии Джузеппе Кастильоне.



По материалам открытых источников