Духовный лидер Англиканской Церкви защищает свободу слова после террористических атак во Франции

Архиепископ Кентерберийский, духовный глава Церкви Англии в Соединённом Королевстве, а также духовный лидер Англиканского сообщества во всём мире, выступил в защиту свободы слова после террористических атак во Франции, сообщает Седмица.ру со ссылкой на christiantoday.

Выступая на телеканале ITV в программе «Доброе утро, Британия», архиепископ Джастин Уэлби подчеркнул, что Господь «слишком велик», чтобы человеческая хула могла Его уязвить. Он подчеркнул, что духовным наставникам надлежит, однако, «принимать на себя всю полноту ответственности за свои духовные общины», а прихожанам и мирянам следует осознать, что исламистский терроризм «является уделом немногих» и представляет собой «мельчайшее, крохотное меньшинство в истинном исламе».

«В-третьих, нам следует признавать и отстаивать свободу слова, – указал архиепископ. – Я считаю, что это одна из ключевых наших свобод. Я рад, что Англиканская Церковь всегда была в числе тех духовных и светских организаций, которые выступали и выступают за отмену законов о богохульстве». Он добавил, что Церковь продолжит свое служение молитвами, любовью, практической и духовной помощью каждому, независимо от того, как тот или иной человек относится к ней как к учреждению. «Когда люди в ослеплении своем оскорбляют Бога, они не осознают, что Его величие столь огромно, что Он неуязвим для их хулы, – отметил Джастин Уэлби. – И потому мирским властям следует разрешать свободу слова, разрешать критику, позволять людям говорить все, что они думают. Меня не пугает свобода слова».

Франция все еще не оправилась от террористических атак исламистских экстремистов. В октябре 47-летний учитель Самуэль Пати был обезглавлен в пригороде Парижа после того, как показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. А неделю назад три прихожанина были убиты в результате террористического нападения на церковь в Ницце, и вскоре за тем грянула стрельба в Вене, жертвами которой стали четыре человека.

Иерарх отметил в своем интервью, что «каждый день» молится за премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и власти страны, чтобы Господь вразумил их в это тяжкое время. При этом Архиепископ Кентерберийский активно выступает против решения премьер-министра о приостановке публичных богослужений во время второго национального карантина в Англии, который начался 5 ноября.