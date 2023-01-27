Духовное сопровождение

Духовное сопровождение – это «помощь, которую один христианин оказывает другому для того, чтобы сопровождаемый становился более чутким на личные обращения к нему Бога, учился откликаться на эти обращения, сближался с Богом, развивая персональные отношения с Ним» (Уильям А. Барри и Уильям Дж. Коннолли, «Практика духовного сопровождения»).

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ДУХОВНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Духовное сопровождение фокусируется на религиозном опыте. Другими словами, оно основывается на реальном опыте отношений человека с Богом.

Духовное сопровождение — это отношения. Религиозный опыт не является изолированным явлением и не состоит из чрезвычайных событий. Это то, что происходит в постоянных отношениях между человеком и Богом. Чаще всего это отношения, переживаемые в молитве.

Духовное сопровождение — это отношения, которые находятся в динамике. Бог ведет человека к более глубокой вере и более щедрому служению. Духовный наставник спрашивает не только «что происходит?», но и «к чему это ведет?»

Истинным духовным наставником является Бог. Бог непосредственно касается сердца человека. Духовник-человек всего лишь «сопровождает», он не раздает советы и не решает проблемы. Скорее, он помогает сопровождаемому откликнуться на приглашение Бога к более глубоким отношениям.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ ИГНАТИАНСКОГО ДУХОВНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ?

Духовное сопровождение является чертой многих христианских традиций. Впрочем, формы духовного сопровождения встречаются во всех религиях. Что отличает игнатианское духовное сопровождение от других подходов? Ирландский иезуит Брайан О’Лири перечисляет нижеследующие элементы.

Богословский подход, укорененный в «Духовных упражнениях». Богословие «Духовных упражнений» оптимистично. Оно видит доброту мира. Но оно также остро осознает всепроникающую проблему зла. В то же время это богословие является созерцательным и ориентировано на служение.

Гибкость. Игнатианский духовник не навязывает сопровождаемому определенную программу. Манера сопровождения подстраивается под личность человека, его жизненную историю и духовный опыт. Сопровождающий «не может знать заранее, что он или она предложит».

Партнерство. Игнатианское духовное сопровождение – это партнерство. Поэтому оно требует взаимного уважения и открытости к системе взглядов партнера. Такой подход основывается на допущении Игнатия Лойолы, «что каждый хороший христианин должен быть более готов спасти предложение своего ближнего, чем осудить его».

Чего ты действительно хочешь? Игнатианское духовное сопровождение пытается раскрыть самые сокровенные желания человеческого сердца. Как правило, они подавляются поверхностными желаниями преходящих вещей. Наши самые сокровенные желания формируются Святым Духом и указывают на новые возможности для духовного роста и плодотворного служения.

Правила распознавания. Правила Игнатия Лойолы для распознавания духов пронизывают игнатианское духовное сопровождение. Это методы выявления внутренних движений, осмысления их и понимания того, откуда они берутся и куда нас ведут.

Источник: jesuit.ru