Друзья Общины святого Эгидия провели рождественские праздники для бездомных в Москве

Друзья Общины святого Эгидия провели 7 января рождественские праздники с бедными и бездомными людьми. В московских храмах святых Космы и Дамиана в Шубине и Успения Богородицы в Газетном переулке, а также в Пространстве творчества и развития «Тверская 15» собралось около трехсот бездомных и нуждающихся людей, получивших именные приглашения.

Уже в 20-й раз (исключением стал только первый год пандемии) друзья Общины святого Эгидия в Москве празднуют Рождество с оказавшимися в трудной ситуации людьми, которые иначе могли бы провести этот день в одиночестве. Традиция началась в 1982 году в Италии, в Риме, и распространилась уже более чем на 70 стран на всех континентах. В этом году Рождество с Общиной святого Эгидия праздновало более 300 тысяч человек во всем мире.

Собравшиеся на праздник встречаются на протяжении всего года. Друзья Общины святого Эгидия несколько раз в неделю готовят и приносят горячую еду людям, живущим на улице, и принимают нуждающихся в двух дневных центрах, открытых при поддержке Фонда президентских грантов. Из этого общения и родилось желание праздновать Рождество вместе, большой семьей – чтобы, как сказал в своем приветствии Алессандро Салаконе, координатор друзей Общины святого Эгидия в Москве, в день, когда Родившемуся Младенцу «не было места в гостинице», каждому нашлось место на празднике в нашем городе.

И для того, чтобы это место подготовить, больше месяца работали сотни людей: собирали пожертвования на платформе planeta.ru, проводили сбор подарков в вузах, школах, в экоцентре «Сборка», готовили всё необходимое для праздника. Десятки человек присоединились к празднику и его подготовке.

На празднике гостей ждало рождественское поздравление, классическая музыка, личные подарки, заботливо упакованный горячий обед на вынос.

«От того, что даже в таких стесненных обстоятельствах человек не остается один, огонек надежды разгорается и греет изнутри, – пишет в своем ФБ волонтер праздника Евгения Балушкина. – Рождество Христово для каждого, без деления на статусы и каких-либо условностей».



Светлана Файн

Источник: Благовест-инфо