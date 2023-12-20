Древний монастырь Святого Илариона в секторе Газа получил усиленную защиту ЮНЕСКО

ЮНЕСКО предоставила временную усиленную защиту монастырю Святого Илариона в Секторе Газа после сообщений о том, что он понес ущерб во время продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС, сообщает «Седмица» со ссылкой на The Art Newspaper.

Руины монастыря Святого Илариона являются частью Телль-Умм-Амера, объекта, который с 2012 года внесен в Предварительный список наследия ЮНЕСКО. Он расположен в прибрежной деревне Аль-Нусайрат, примерно в 8,5 км к югу от города Газа, и является одним из старейших и крупнейших на Ближнем Востоке монастырей со значительными остатками древних построек.

Постоянное представительство Государства Палестина при ЮНЕСКО подало запрос на охрану этого объекта, который находится под непосредственным контролем Министерства туризма и древностей Палестинской автономии.

«Мы не знаем, поврежден ли сам памятник, но мы знаем, что пострадали прилегающие к нему территории, например, дороги к этому месту», — рассказывает Джихад Ясин, генеральный директор министерства по раскопкам и музеям.

Ясин говорит, что важно защитить всю территорию, включая ее буферную зону, поскольку большая часть ее еще не раскопана, и вполне вероятно, что здесь присутствуют и другие неоткрытые археологические объекты.

Из-за невозможности оценить ущерб на месте эксперты ЮНЕСКО отслеживают ситуацию удаленно, «используя спутниковые данные и информацию, переданную третьими лицами», сообщил представитель ЮНЕСКО.

На заседании 14 декабря Комитет ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта решил предоставить «Святому Илариону» временную усиленную защиту — высший уровень иммунитета от нападений, установленный Гаагской конвенцией 1954 года и Вторым протоколом к ней.

Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, многосторонний договор, ратифицированный Израилем и Палестиной, направлена ​​на защиту культурных ценностей и устанавливает санкции для тех, кто нарушает конвенцию. Второй протокол к конвенции, принятый в 1999 году, создал новую категорию «усиленной защиты» культурных ценностей и установил уголовные санкции для нарушителей протокола.

Ясин надеется, что решение ЮНЕСКО приведет к защите других объектов культурного наследия в Секторе Газа, которые сильно пострадали во время войны. «Я считаю, что это шаг к тому, чтобы обратить внимание на наше культурное наследие. Речь идет не только о «Святом Иларионе», возможно, он сможет открыть глаза на все культурное наследие Газы», ​​— говорит Ясин.

Сюда входят, по его словам, прибрежные водно-болотные угодья Вади-Газа и гавань Антедон, два других объекта в Газе, которые в настоящее время включены в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. По его словам, гавань, первый известный морской порт Газы, населенный с 800 г. до н. э. по 1100 г. н. э., была полностью разрушена.

По данным министерства здравоохранения Сектора Газа, с тех пор, как Израиль начал наступление 7 октября 2023 года, было убито более 18 500 жителей Газы, многие из них – женщины и дети. Это нападение последовало за тем, как 7 октября террористы ХАМАС убили более 1200 человек в Израиле и взяли в заложники более 240 человек.

ООН утверждает, что с начала войны в Секторе Газа было повреждено или разрушено более 40 000 зданий, включая объекты, связанные с наследием многочисленных цивилизаций, таких как древние египтяне (начало 15 века до н.э.), филистимляне (12 век до н. э.) и римляне (1 век до н. э.).

Ясин объясняет, что информация и координаты многочисленных культурных объектов передаются в ЮНЕСКО для последующей передачи в Израиль, чтобы попытаться защитить их. «Мы пытаемся защитить все наше культурное наследие и сохранить [его] в безопасности, потому что это не только наше культурное наследие, это [также] культурное наследие человечества», — говорит он.

Монастырь святого Илариона служил важной станцией на перекрестке путей между Египтом, Палестиной, Сирией и Месопотамией. На его территории расположены две церкви, место захоронения, зал для крещения, общественное кладбище, зал для аудиенций и столовые. Его самое раннее здание, датируемое четвертым веком, приписывают святому Илариону, уроженцу региона Газа и отцу палестинского монашества. Монастырь был разрушен и заброшен в 614 году в результате землетрясения. Он был обнаружен местными археологами в 1999 году.

В последние годы проекты, финансируемые Алифом, международным альянсом по защите наследия в зонах конфликтов, и Британским Советом, были направлены на сохранение монастыря Святого Илариона. На данном этапе неясно, какая часть их достижений была потеряна.