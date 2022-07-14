Древнейшие изображения ветхозаветных героинь Деворы и Иаили найдены археологами в Израиле

После двухлетнего перерыва группа археологов, историков и студентов во главе с доктором Джоди Магнесс из Университета Северной Каролины (США) вернулась этим летом в регион Нижней Галилеи в Израиле, чтобы провести раскопки синагоги поздне-римского периода возрастом 1600 лет в древней еврейской деревне Хукок. Недавно группа исследователей обнаружила в синагоге новые мозаики, в том числе наиболее древнее из когда-либо обнаруженных изображение библейских героинь Деворы и Иаили. О подробностях сообщает Седмица со ссылкой на Artnet News.

В то время как во время предыдущих раскопок археологи исследовали главный зал и коридоры синагоги, а в этом году группа ученых сосредоточилась на изучении юго-западной части здания, построенной между концом IV и началом V века нашей эры. Там исследователи очистили часть пола синагоги и обнаружили мозаичное панно, разделенное на три части. Оно посвящено четвертой главе библейской книги Судей, где повествуется о том, как пророчица и судья Израилева Девора и военачальник Варак привели израильские войска к победе над ханаанской армией Иавина, царя Асорского.

Пророчица Девора, сидя под пальмовым деревом в Ефремовых горах, судила израильтян, приходивших к ней со своими тяжбами со всех концов Израиля и была четвертой судьей Израилевой (и единственной женщиной среди них). Девора стала вдохновительницей войны израильтян против ханаанейцев. Призвав к себе военачальника Варака, сына Авиноама, она сообщила ему, что по Божьей воле он должен идти к горе Фавор с десятью тысячами воинов, избранными из колена Неффалимова и Завулонова. Варак поставил условие, что Девора должна сопровождать его войско в битве. У реки Кишон войско Варака атаковало превосходящее его по численности войско Сисары, полководца царя Иавина, застало его врасплох и разбило наголову. Израильтяне преследовали бегущего врага до Харашев-Гоима.

Сисара пытался скрыться в шатре Иаили, жены Хевера Кенеянина, «ибо между Иавином, царем Асорским, и домом Хевера Кенеянина был мир» (Суд. 4:17). Иаиль сперва напоила его молоком, а после того, как он уснул, взяла кол от шатра и молот, подошла к спящему Сисаре и вогнала кол ему в висок с такой силой, что он пробил череп Сисары и пригвоздил его к земле. Победа над войском Сисары положила конец двадцатилетнему угнетению царем Иавином израильтян и была воспета в торжествующей песни Варака и Деворы (Суд. 5:24-26) вместе с подвигом Иаили.

«В самой верхней части недавно обнаруженной мозаики синагоги в Хукоке изображена Девора под пальмой, смотрящая на Варака, держащего в руках щит. Сохранился лишь небольшой фрагмент средней части мозаичного панно, на котором Сисара изображен сидящим. В самом низу мозаики можно увидеть Сисару, лежащего мертвым на земле, с истекающей кровью головой, когда Иаиль вбила ему в висок деревянный кол».

Магнесс заявила, что это «первое обнаруженное древнееврейское мозаичное изображение библейских героинь Деворы и Иаили».

«Эта история могла иметь особую важность для еврейской общины в Хукоке, поскольку она происходила в том же географическом регионе — на территории колен Неффалима и Завулона», – отметила она.

Помимо мозаики с библейским сюжетом команда археологов также обнаружила фрагмент надписи на иврите, окруженной венком, а также мозаики с изображением двух ваз растущими из них виноградными лозами размером 6 футов в высоту и 2 фута в ширину. «Лозы образуют медальоны, обрамляющие четырех животных, поедающих гроздья винограда: зайца, лису, леопарда и кабана», — сообщают археологи.

Эти мозаики – одни из многочисленных декоративных элементов внутреннего убранства синагоги в Хукоке. Среди них особенно выделяется первое изображение небиблейского сюжета, когда-либо найденное в древней синагоге – мозаика, изображающая встречу Александра Македонского с еврейским первосвященником. В главном нефе синагоги размещены изображения наиболее известных библейских сюжетов, таких как Ноев ковчег и Вавилонская башня, а также зодиакальный цикл.

Все мозаики, обнаруженные в 2022 году, были удалены из руин синагоги для консервации, а раскопанные археологами участки засыпаны». Планируется, что раскопки в Хукоке будут продолжаться до лета 2023 года.



Фото: Джим Хаберман