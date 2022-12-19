Достроены две башни собора Святого Семейства в Барселоне

Две башни собора Саграда-Фамилия в Барселоне достроены спустя сто сорок лет после начала строительства, передает gorthodox.com.

Башни увенчаны фигурами быка и льва, которые, согласно христианской традиции, символизируют евангелистов Луку и Марка. Фигуры работы скульптора Ксавьера Кампени выполнены из тасосского мрамора, который с древних времен использовался для греческих и римских скульптур. Для прочности крылья каменных животных укрепили изнутри стальной арматурой. Высота башен 135 метров.

В пятницу 16 декабря, после рождественского концерта, на новых башнях впервые загорелись праздничные огни, говорится на сайте собора. Теперь они будут светиться до 8 января, вместе с башней Девы Марии, которую закончили в декабре прошлого года.

В данный момент завершены три из шести центральных башен. Еще две башни собора — посвященные евангелистам Иоанну и Матфею — строители обещают завершить к концу 2023 года, а главная башня Иисуса Христа будет готова только к 2026-му.

Церковь Святого Семейства (Sagrada Família) в Барселоне начали строить в 1882 году. Храм строят по проекту Антонио Гауди. Необычный внешний вид храма сделал его одной из главных достопримечательностей Барселоны. Мастер отдал своему творению 43 года жизни, но при его жизни была закончена только треть проекта. Гауди был глубоко набожным человеком, и Саграда Фамилия должна была стать, по его замыслу, современным прочтением Нового Завета. На фасадах здания подробно изображены главные этапы земной жизни Христа: рождение, смерть и воскрешение.

По решению инициаторов строительства храма финансирование работ должно выполняться исключительно за счёт пожертвований прихожан, что является одной из причин столь длительного строительства. Также окончание строительства задерживает сложность изготовления каменных блоков. Согласно компьютерной модели, каждый из них требует индивидуальной обработки и подгонки. Кроме того, большая часть чертежей храма была утрачена во время гражданской войны в 1930-х годах.

Планировалось, что собор будет полностью готов к 2026 году, столетию с даты смерти Гауди, однако строительство замедлилось из‑за пандемии.