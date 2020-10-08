Дополнение к Информационному сообщению о LII Пленарном заседании ККЕР

Дополнение к Информационному сообщению о LII Пленарном заседании ККЕР

Октябрь 08, 2020

Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве уведомила о дополнении к опубликованному ранее Информационному сообщению о LII Пленарном заседании Конференции католических епископов России, которое состоялось 5-6 октября 2020 г.: 

«Председателем литургической комиссии вместо архиепископа Павла Пецци был назначен епископ

(См. полный текст с дополнением: https://sib-catholic.ru/informatsionnoe-soobshhenie-o-plenarnom-zasedanii-konferentsii-katolicheskih-episkopov-rossii-3/)

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