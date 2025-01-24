Дональд Трамп потребовал публичных извинений от Епископальной Церкви США

Президент США Дональд Трамп потребовал публичных извинений от Епископальной Церкви США и епископа Марианн Бадди, которая в ходе молебна в вашингтонском кафедральном соборе святых Петра и Павла призвала его уважать мигрантов и сексуальные меньшинства (ЛГБТ*), сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на РИА Новости.

«Так называемая епископ, которая держала речь на национальной церковной службе утром во вторник, была радикальной левой, оголтелой ненавистницей Трампа. Она втянула свою Церковь в мир политики очень неблагородным способом… Она не упомянула об огромном количестве нелегальных мигрантов, которые приехали в нашу страну и убивали людей… Она не очень хорошо справляется со своей работой! Она и ее Церковь должны принести извинения перед обществом!» – написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что кроме того, служба была для него «очень скучной и не вдохновляющей».

Во вторник он посетил службу в соборе в Вашингтоне, ее провела епископ Марианн Бадди, известная своей позицией по поводу проблем правосудия, расового неравенства и ЛГБТ*. Трампа она призвала проявить милосердие к тем, кто «напуган» в связи с его приходом на должность, включив в это число представителей сексуальных меньшинств и нелегалов. Трамп на кадрах трансляции в этот момент отворачивался от епископа, смотрел в зал, на своего вице-президента или склонял голову.

Накануне Трамп заявил, что теперь официальная политика правительства страны заключается в том, что «существует только два пола – мужской и женский», а также пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.

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Марианн Бадди (род. 10 декабря 1959 г.) – американский религиозный деятель, первая женщина-епископ во главе Вашингтонской епархии Епископальной Церкви США.

Окончила Рочестерский университет (1982), получив степень бакалавра по истории. Затем училась в Виргинской теологической семинарии, окончила ее в 1989 году со степенью магистра богословия, в 2008 году получила степень доктора богословия, в 2012 году – степень почетного доктора.

В 1988 году рукоположена в диаконы, в 1989 году – во священники. На протяжении 18 лет служила настоятельницей церкви святого Иоанна в Миннеаполисе. 12 ноября 2011 года хиротонисана во епископа Вашингтонской епархии в Вашингтонском кафедральном соборе. Под её духовным окормлением находятся 86 церковных общин и 10 церковных школ, расположенных в округе Колумбия и четырех округах штата Мэриленд.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.