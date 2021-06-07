Для очистки шедевров Микеланджело реставраторы использовали бактерии

В 1520 году кардинал Джулио Медичи, который вскоре стал Папой Римским Климентом VII, поручил Микеланджело построить богато украшенную гробницу для членов своей семьи, сообщает Седмица со ссылкой на сайт Смитсоновского института.

Великий художник эпохи Возрождения не только создал мраморный интерьер, «странные пропорции и ширина» которого противоречили классическим традициям, он высек из мрамора образы двух герцогов Медичи (Джулиано ди Лоренцо и Лоренцо ди Пьеро), четыре аллегорические фигуры, представляющие разное время суток и «Мадонну с младенцем», а также статуи святых Косьмы и Дамиана.

На протяжении веков пятна и грязь накапливались на украшенном статуями мавзолее в капеллах Медичи флорентийского комплекса церкви Сан-Лоренцо, из-за чего некогда безупречные ПО исполнению саркофаги постепенно изнашивались. По счастью, группа ученых, реставраторов, историков искусства нашла нетрадиционный инструмент для удаления этой грязи со скульптур Микеланджело — бактерии.

Как сообщает Джейсон Горовиц для New York Times, исследователи посвятили большую часть последнего десятилетия очистке часовни, но после этого все же остались несколько упрямых пятен. Чтобы завершить работу, команда обратилась к нескольким штаммам бактерий, включая Serratia ficaria SH7, Pseudomonas stutzeri CONC11 и Rhodococcus sp. ZCONT. По словам Хелен Холмс из Observer, эти микробы потребляют масло, клей и фосфаты, присутствующие на мраморных статуях, удаляя при этом наросты и обесцвечивая пятна.

Реставрационные работы начались в ноябре 2019 года, когда Музей капеллы Медичи обратился в Национальный исследовательский совет Италии с просьбой провести инфракрасный спектроскопический анализ «запятнанных» гробниц. Оценка выявила следы кальцита, силиката и органических материалов, предложив «ключевой план» для биологов, которым было поручено определить, какие типы бактерий лучше всего очистят поверхности статуй.

Реставратор Даниэла Манна сообщает в интервью Times, что проект, реализация которого была приостановлена во время пандемии и возобновлена после открытия капеллы для обозрения в октябре прошлого года, был «совершенно секретным». Она и ее коллеги планируют подробно раскрыть результаты реставрации в конце этого месяца.

Команда протестировала 8 штаммов бактерий, выбранных из коллекции, состоящей из 1000 линий микробов, и в конечном итоге решила использовать для очистки мрамора нетоксичные разновидности бактерий, не образующие спор. В беседе с Times Даниэла Манна говорит: «Это лучше для нашего здоровья, окружающей среды и для произведений искусства».

Хотя многочисленные факторы окружающей среды внесли свой вклад в ужасное состояние гробниц, труп Алессандро де Медичи, по-видимому, стал причиной наибольших разрушений скульптурного убранства капеллы. Вероятно, сын Лоренцо ди Пьеро, герцога Урбинского, и порабощенной африканской женщины, Алессандро был первым человеком, носившим титул герцога Флорентийского или Тосканского. Как пишет историк Кэтрин Флетчер в книге «Черный принц Флоренции», тело Алессандро было «бесцеремонно брошено» в саркофаг его отца после его убийства в 1537 году. Когда рабочие хоронили герцога в часовне, они не смогли должным образом забальзамировать его, из-за чего его останки буквально просочились в мраморные творения Микеланджело. «Глубокие пятна и деформации в форме пуговиц», оставленные разлагающимся трупом Алессандро, стали настоящим праздником для бактерий штамма SH7.

Использование микробов может показаться неожиданным методом очистки произведений искусства. Но Мэри Бет Григгс из The Verge отмечает, что реставраторы использовали аналогичные методы в Миланском соборе, Пизанском соборе и на кладбище неподалеку от Пизанской башни. В 2011 году исследователи из Валенсии (Испания) также использовали микробы для удаления грязи с фресок Антонио Паломино 17-го века в церкви Сантос-Хуанес.

«Поскольку в природе мы находим разные виды бактерий, которые питаются практически чем угодно, мы убеждены, что можем удалить другие вещества из разных типов материалов», — сказала Пилар Бош, биолог, работавшая над реставрацией фресок в Валенсии.