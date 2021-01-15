Дисциплинарную комиссию Римской Курии впервые возглавил мирянин

Папа Франциск впервые в истории назначил главой Дисциплинарной комиссии Римской Курии мирянина – профессора Винченцо Буономо, ректора Папского Латеранского университета. Ожидаются новые подобные назначения, пишет Благовест-инфо со ссылкой на «Седмицу» и CNA.

Дисциплинарная комиссия, состоящая из президента и шести членов, учреждена Папой Иоанном Павлом II в 1981 году. Ее главная задача состоит в обосновании и наложении наказаний на духовенство, включая запрет в служении, отстранения и увольнения. Папа Франциск ранее назначил двух новых членов комиссии: священника Алехандро Бунге, президента Бюро труда Апостольского Престола (ULSA), и мирянина Максимино Кабальеро Ледо, генерального секретаря Секретариата экономики.

Назначение мирянина профессора Буономо на должность президента – случай беспрецедентный. Согласно Уставу комиссии от 2016 года, президентом Комиссии должен быть кардинал или епископ, причем устав имеет пятилетний срок действия. До сих пор в комиссии было пять президентов: три кардинала, архиепископ и епископ. Последним президентом Дисциплинарной комиссии был епископ Джорджио Корбеллини, одновременно возглавлявший ULSA. Епископ Корбеллини умер в ноябре 2019 года.

Статья 4 Устава гласит, что «Комиссия состоит из президента кардинала или епископа и шести членов из мирян и духовенства, назначаемых Понтификом на пятилетний срок». В статье 4 также указывается, что советник Государственного секретариата Ватикана и секретарь административного отдела Секретариата экономики являются де-юре (официально уполномоченными) членами одной и той же Комиссии. Это означает, что монсеньор Луиджи Кона также является членом комиссии. В нее также входят епископ Хуан Арриета, секретарь Папского Совета по законодательным текстам, и Фламиния Джованнелли, почетный заместитель главы Дикастерии служения целостному человеческому развитию. Профессор Винченцо Буономо был членом Комиссии до своего нового назначения, и Папе Франциску предстоит назначить нового члена Комиссии на его место.

Папа Франциск в 2018 году назначил Буономо на должность ректора Папского Латеранского университета, и он стал первым мирянином на этом посту. С 2014 года Буономо также служил советником государственной администрации Ватикана и входил в комитет, разработавший первый закон Ватикана о закупках, изданный в июле 2020 года. Будучи профессором Папского Латеранского университета с 1984 года, Буономо стал сотрудничать с Государственным секретариатом Ватикана в 1980-х годах. С 2007 года Буономо возглавил Офис делегации Ватикана в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), а до того работал в ней с 1993 года. В 2015 году он вошел в рабочую группу Государственного секретариата по подготовке отчетов Святого Престола для комитетов ООН по правам детей, расовой дискриминации и против пыток.

Назначение Буономо президентом Комиссии – знак высшего доверия Понтифика и продолжение его политики назначения мирян на высшие должности в Римской Курии. Так, в прошлом году Папа назначил Максимино Кабальеро Ледо генеральным секретарем Секретариата по экономике, а Фабио Гасперини – генеральным секретарем Службы имущества апостольского престола (APSA). В 2018 году Папа Франциск назначил еще одного мирянина, Паоло Руффини, префектом Дикастерии коммуникаций.