Детям об Адвенте: к нам пришло время ожидания и надежды

Адвент считается началом церковного года. В этом году он начинается 3 декабря, а заканчивается в самый канун Праздника Рождества — 24 декабря.

Основным цветом, украшающим святилище храма в предрождественские недели, является фиолетовый, как королевский цвет, возвещающий приход Царя.

Дух Адвента очень хорошо выражен в притче о девах, которые с нетерпением ждут прихода Жениха. Ожидание прихода Жениха исполнено великой радости. Однако предупреждение о необходимости как следует подготовиться к Его приходу проходит красной нитью через всю притчу.

Главной молитвой Адвента является следующая:

Приди, приди Эммануил,

Израиль свой освободи!



Начало Адвента знаменуется использованием зеленых ветвей, украшением церквей венками из ёлок и букетами цветов, символизирующими новую, вечную жизнь, которую принес нам Иисус Христос. В церквях проводятся особые богослужения в первое воскресенье Адвента или накануне вечером, когда храм уже украшен, а адвентовский венок занимает должное место. Очень важно правильно понимать символику Адвента.

Венок Адвента – очень распространенный символ, знаменующий начало церковного года. Он используется как в церквях, так и в семейном кругу. Это – круг, сделанный из живых или искусственных ветвей ели или других вечнозеленых растений, в который вплетены пять свечей: четыре – по кругу венка и пятая – в центре. Поскольку венок одновременно является символом и средством пересказа рождественской истории, то существует много способов, помогающих понять этот символизм. Но главное внимание следует обращать не на сами по себе детали венка, а на ту историю, к которой он призывает нас прислушаться.

Круг венка напоминает нам о Самом Боге, о Его вечном бытии и Его безграничной любви, не имеющей ни начала, ни конца. Зеленый цвет венка напоминает нам о надежде, которую мы имеем в Боге, надежде новизны, возрождения и вечной жизни. Свечи символизируют свет Божий, излившийся на наш мир с рождением Его Сына. Четыре свечи по кругу отражают период ожидания – четыре воскресенья Адвента, которые, в свою очередь, символизируют четыре столетия ожидания, со времени пророка Малахии до рождения Христа.

Цвет свечей различен в разных традициях, но обычно это – три фиолетовые или синие свечи, сочетающиеся с цветами убранства церкви во время Адвента, и одна розовая свеча. Одна из фиолетовых свечей зажигается в первое воскресенье Адвента. В этот момент зачитывается отрывок из Писания, затем следует непродолжительный разбор прочитанного текста, и все призываются к молитве. В последующие воскресенья сначала вновь зажигаются старые свечи, а затем присоединяют новую. Розовая свеча зажигается в третье воскресенье Адвента.

Свет от свечей сам по себе является важным символом этого времени года. Свет напоминает нам, что Иисус – свет миру, который просвещает тьму нашей жизни, дарит новизну, жизнь и надежду. Процесс зажигания свечей тоже символизирует различные аспекты нашего ожидания. Зажжение свечей на протяжении четырехнедельного цикла символизирует отступление страха перед тьмой и безнадежностью и рассеяние тени греха по мере того, как свет изливается в этот мир. Свет каждой новой свечи напоминает прихожанам, что в настоящий момент что-то уже происходит, но нечто еще большее должно произойти в будущем. Наконец, свет Христов, пришедший в этот мир в день Рождества, ярко сияет подобно свече. Верующие радуются тому, что древнее обетование исполнилось.

Первая свеча традиционно воплощает свечу предвкушения или надежды (или в некоторых традициях – пророчество). Она привлекает наше внимание к ожиданию Мессии, тому ожиданию, которое золотой нитью проходит через всю ветхозаветную историю. Когда Божий народ страдал под властью алчных царей, когда его сбивали с пути эгоцентричные пророки, когда его приводили в состояние безразличия пустосердечные религиозные руководители, у некоторых людей возникало страстное желание того, чтобы Бог воздвиг нового царя, который бы научил их, как стать Божьими людьми. Эти люди жаждали возвращения постоянного Божьего присутствия в свою жизнь.

Остальные три свечи могут различным образом представлять те или иные аспекты истории Спасения. Их по-разному интерпретируют в зависимости от сложившейся традиции. Обычно они связаны с героями и темами Рождества, помогают вникнуть в его историю и привлекают наше внимание к празднованию и поклонению в это время года. Таким образом, оставшиеся свечи могут символизировать Вифлеем, пастухов и ангелов; или мир, радость и любовь; или Иоанна Крестителя, волхвов и Марию; или возвещение, провозглашение и исполнение. Любая из таких последовательностей, а также чтения из Писания, молитвы, зажжение свечей, участие прихожан в богослужении – всё это используется для того, чтобы глубже понять событие нашего Искупления через благодать Воплощения Иисуса Христа.

Третья свеча, зажигаемая в третье воскресенье Адвента, обычно бывает розового цвета. Она символизирует чувство радости, возбуждаемое в нас близостью Христа. Очень часто в это воскресенье храм тоже декорируется розовым, а священники одевают облачения розового оттенка. Но какая бы из последовательностей не использовалась в воскресенья Адвента, тема радости всё равно доминирует и остаётся в центре нашего внимания. Например, рассказывая в третье воскресенье Адвента о посещении волхвов, мы особенно выделяем мотив радости – радости поклонения новорожденному Царю. Выбирая для катехитической беседы в третье воскресенье Адвента историю о пастухах, мы опять-таки акцентируем радость, пережитую пастухами на поле в момент ангельского возвещения, как и радость их поклонения Младенцу в яслях.

Центральная свеча называется свечой Иисуса и традиционно зажигается в канун Рождества или в день самого Рождества. Но бывает и так, что эту свечу зажигают, наряду с четырьмя другими, в воскресенье, предшествующее Рождеству и потом она горит во время всех богослужений вплоть до праздника Богоявления (6 января). Центральное положение «свечи Христа» напоминает нам о том, что средоточием этого времени литургического года является воплощение Бога во Христе, дарующее свет миру.



Адвент – одно из немногих христианских предпразднований, которое отмечается как в церкви, так и дома. Непосредственная связь Адвента с Рождеством, делает его подходящим временем для того, чтобы вовлекать детей в различные домашние мероприятия, которые, в свою очередь, напрямую связаны с поклонением в церкви. Очень часто в семьях венок Адвента устанавливается на обеденном столе, и свечи зажигаются во время семейной трапезы. Перед тем, как зажечь свечи, особенно по воскресеньям, читаются стихи из Библии. Каждое воскресенье на протяжении четырех недель зажигается новая свеча, а затем во время еды в течение всей недели зажигаются те же самые свечи. Таким образом, у всех членов семьи появляется возможность совместно изучать Слово Божие, молиться, утверждаться в вере и прививать веру детям. Очень важно, чтобы дети участвовали в ежедневном чтении Библии.



Сестра Рафаила Годий

