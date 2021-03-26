Денис Шмыгаль передал Папе Франциску приглашение посетить Украину по случаю 30-летия независимости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал Папе Римскому Франциску приглашение президента Владимира Зеленского осуществить визит на Украину по случаю 30-й годовщины независимости, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили вопросы гуманитарной помощи и развитие двустороннего сотрудничества, в частности сотрудничество с детской педиатрической больницей «Бамбино Джезу».

Папа Франциск и украинский премьер-министр уделили большое внимание кризису в области здравоохранения и драматической ситуации на востоке Украины; была выражена надежда, что недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам в пользу мирного урегулирования конфликта.

Были подтверждены добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Украиной. Стороны обсудили некоторые текущие вопросы взаимного интереса, а также различные темы, связанные с жизнью и деятельностью Католической Церкви в стране.

(фото — Vatican Media)