День знаний и начало нового учебного года в Католической школе Новосибирска (ФОТО)

Поскольку 1 сентября в нынешнем году пришлось на воскресенье, которое во всех учебных заведениях является выходным днем, все школьники в России отмечали День знаний и начали новый учебный год в понедельник, 2 сентября.

Не остались в стороне и учащиеся Католической школы Рождества Христова в Новосибирске, руководимой францисканским Орденом Братьев Меньших. Её директор – неутомимый священник-францисканец о. Коррадо Трабукки, OFM.

Напомним, что нынешний год является юбилейным для Школы – ей исполняется 25 лет!

Конечно, была обязательная Торжественная линейка на улице. Потом учеников и их родителей пригласили на в актовый зал на театрализованную программу по случаю начала учебного года.

А после праздничного представления во всех классах прошел «классный час».

Мы поздравляем учащихся Католической францисканской школы, а также всех школьников с началом учебного года и желаем им обильного благословения Божия на тернистом пути обретения знаний!

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