День рождения Католической школы Рождества Христова был отпразднован торжественной Мессой



Торжественной святой Мессой в храме Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Левобережье Новосибирска был отпразднован четвертьвековой юбилей местной Католической школы. Богослужение возглавил Владыка Иосиф Верт, а сослужили ему отцы-францисканцы, несущие служение на бескрайних российских просторах от Санкт-Петербурга до Уссурийска, которые специально приехали в столицу Сибири, чтобы разделить радость этого знаменательного события с многолетним директором Школы, своим собратом по Ордену отцом Коррадо Трабукки, OFM. На Мессе было зачитано поздравительное послание Генерального настоятеля Ордена Братьев Меньших (францисканцев), полный текст которого мы приводим ниже:

Чикаго, 28 октября 2019 года

Дорогой брат Коррадо,

дорогие братья общины Воздвижения Святого Креста Новосибирска и Фонда Святого Франциска Ассизского в России,

дорогие ученики, родители, выпускники, учительский состав, все сотрудники и благодетели Католической Францисканской Школы Рождества Христова в Новосибирске!

Я обращаюсь к вам с этим кратким письмом, чтобы разделить вашу радость по случаю XXV годовщины основания Школы.

Вместе со своим Епископом, Его Высокопреосвященством монсеньором Йозефом Вертом, сегодня, 15 ноября 2019 года, вы собрались здесь, чтобы отпраздновать этот важный этап нашего францисканского присутствия в России и, в частности, в городе и Преображенской Епархии в Новосибирске. Присутствие нашего Ордена в третьем по величине и значимости городе России на самом деле всегда было охарактеризовано нашим активным участием в жизни поместной Церкви, и в первую очередь пастырским служением в приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

И именно в приходском контексте родилось 25 лет тому назад, желание предложить детям первых классов начальной школы образование, опирающееся на христианские ценности и францисканскую духовность, в котором особое внимание уделяется детям из малообеспеченных и неблагополучных семей, а также теме экуменизма. Отец Гвидо Треццани, будучи тогда здесь настоятелем, стал первым вдохновителем, основателем и первым дДиректором Школы после того, как были получены все разрешения от государства.

Орден очень благосклонно оценил эту интуицшо и сделал «своим» проект «Школы», который был подтвержден и в последующие годы, в том числе во время различных Капитулов Фонда Святого Франциска Ассизского в России. С 1996 по настоящее время, директором Школы является брат Коррадо Трабукки – неутомимый продолжатель той изначальной интуиции. Приверженность францисканцев сфере образования сохраняется на протяжении всей истории нашего Ордена и является неотъемлемой частью нашего францисканского призвания, от самых его истоков, во времена того же святого Франциска, который разрешил святому Антонию преподавать богословие в Университете Болоньи. Эта история проходит сквозь века и преодолевает любые географические границы, чтобы инкультурироваться в истории и традициях различных народов и поместных Церквей, в среде которых живет и действует также наш Орден.

Таким образом, и сегодня, в самом сердце Сибири, наш Орден воспитывает, уже на протяжении двадцати пяти лет, новые поколения на основе христианских ценностей «целостности» человека, который является уникальным и неповторимым: Божьим сыном, который гармонично развивается во всех отношениях, чтобы войти в общество и в Церковь. В течение двадцати пяти лет новосибирская Школа Рождества Христова осуществляет это служение в поместной Церкви, в общении с ней и её Епископом, с городом, в который она прекрасно вписывается, и с семьями.

Вместе с вами, сегодня, я благодарю Господа за эту огромную и важную работу!

Вместе c вами я благодарю Господа за огромную работу братьев на протяжении всех этих лет‚ и особенно брата Коррадо!

Вместе с вами я благодарю Господа за большой энтузиазм и профессионализм учителей, а также всех сотрудников Школы Рождества Христова!

Вместе с вами я благодарю Господа за это служение, оказываемое поместной Церкви, обществу и семьям.

Вместе с вами я благодарю Господа за многих и щедрых благотворителей, благодаря которым у нас есть всё самое необходимое, и которые являются орудиями Провидения.

Я желаю каждому – братьям, школьникам, семьям, выпускникам, учителям, сотрудникам, благодетелям – никогда не угашать в своей душе образовательный и воспитательный пыл, любовь и внимание к каждому человеку, которые всегда характеризовали ваши «быть и действовать», за которые, ручаюсь, я буду лично молиться, и которые будут поддерживаться нашим Орденом.

С братскими пожеланиями,

брат Майкл А. Перри, OFM

Генеральный Министр и Слуга