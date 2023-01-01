Что значит смерть Понтифика для верующего

Папа Римский на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни.

У Пап издавна был очень длинный титул с перечислением множества ответственностей. А завершался он словами «раб рабов Божьих». Чтобы люди понимали, что все эти «наместник апостола Петра», «патриарх Запада» и «примас Италии» не про главенство, не про подушечку с орденами, которую понесут перед тобой на тот свет легионы ангелов, а про служение.

Вот какое основное занятие Папы? Подписывать бумажки? Делить доходы от музеев Ватикана? Изрекать истины в энцикликах и с балкона на площади святого Петра во время общих аудиенций?

Думаю, многие не догадываются, что если все виды деятельности Папы посчитать по времени, то основное время займёт — ну да, молитва. Папа — тот, кто молится за всех людей и за каждого человека. В этом и состоит его главная миссия.

И поэтому, когда мы слышим о том, что Папа на покое Бенедикт XVI завершил земной путь, Папа, которому удалось завоевать любовь и уважение среди представителей очень разных течений внутри Церкви, Папы-интеллектуала и при этом очень скромно улыбающегося; когда мы слышим, что он теперь лицом к лицу перед Истиной, то мы понимаем, что для нас ничего не изменилось: как он молился за нас, так и будет продолжать это делать.



Автор — Евгений Крашенинников

Источник: «Вести образования»