Папа встретился с участниками экологического проекта «Хранители прекрасного» (+ ФОТО)

В понедельник 30 сентября Папа Франциск встретился в Ватикане с участниками экологического проекта «Хранители прекрасного», действующего под эгидой итальянского епископата. Передает русская служба Vatican News.

По словам Епископа Рима, эта инициатива является важным посланием для церковной общины и общества в целом. Название проекта указывает на специфический образ жизни, ориентированный на две основные цели: хранить и продвигать красоту. Хранить означает защищать, оберегать и заботиться, и это требует осознания ценности того, что нам доверено. Хранители должны быть внимательными и бдительными, не бояться тратить время, беря на себя ответственность на личном и общественном уровнях. Используя навыки и способности, каждый может внести вклад в заботу об общем доме и его жителях.

Папа Франциск сослался на св. Павла, говорившего, что всё творение «совокупно стенает и мучится доныне» (Рим 8,22): крик Земли присоединяется к крику её бедняков, которые требуют серьёзных и эффективных решений ради всеобщего блага. Таким образом, забота должна касаться не только окружающей среды, но быть экологической в целостном смысле. В наше время многие люди оказываются на обочине, и безжалостное общество забывает о неимущих, мигрантах, одиноких инвалидах и стариках, о хронических больных. Но каждый из них драгоценен в глазах Господа, подчеркнул Папа Франциск. Поэтому, восстанавливая заброшенные и разрушенные пространства, нужно всегда заботиться об их жителях: только так можно вернуть красоту творению.

Святейший Отец отметил, что сегодня о красоте говорится много, но её часто понимают в искажённом виде, связывая с гедонистическими, массовыми, эфемерными, коммерческими моделями эстетики, неспособными помочь людям. Такое поверхностное восприятие приводит к деградации как природы, так и человека. Напротив, необходимо культивировать красоту как нечто уникальное и священное для каждого живого существа. Речь идёт о реализации желания любящего Бога, о «неразрывном единстве благодати и блага, эстетического и нравственного совершенства».

В конце речи Епископ Рима призвал участников итальянского церковного проекта «превращать уродство в красоту, деградацию – в шанс, а беспорядок – в гармонию». Их миссия – быть соработниками великого замысла Творца.