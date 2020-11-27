Что означает «Черная пятница»?

В течение последних недель рекламы в супермаркетах и ​​торговых центрах «предупреждали» нас о «Черной пятнице». Что же это за день и почему он так называется?

Вчера в Соединенных Штатах отмечался День благодарения. Этот праздник отмечают в США в четвертый четверг ноября, а в Канаде — в октябре. В этот день благодарят Бога за жатву и полученные в течение года блага.

Праздник установлен в память о первом урожае, который собрали пилигримы из Плимутской колонии в 1621 году — после голодной зимы в Новом Свете. Колонисты, которые выжили благодаря помощи индейцев, устроили для себя и для них трехдневное празднование с молебнами благодарности и пиром.

Вчера американские семьи собирались вместе за традиционным столом, на котором стояли фаршированный индюк с клюквенным вареньем и сладкий пирог с тыквенной начинкой.

Пятницу после Дня благодарения называют по традиции «черной». Термин «Черная пятница» появился в Филадельфии в 1961 году и сначала был в ходу на Восточном побережье США, где его использовали из-за страшных автомобильных пробок, которые случались после Дня благодарения. Через четверть века он приобрел другой смысл: это день, когда владельцы магазинов начинают получать прибыль, таким образом переходя из «красного» в «черное» (из «минуса» в «плюс»).

Таким образом сегодня начинаются традиционные праздничные распродажи и стартует «рождественский сезон» в торговле. Этот день оказался важным для западной культурной традиции, к нам же это маркетинговое новшество пришло относительно недавно.

Правда, из-за пандемии коронавируса традиционный день распродаж в этом году перешёл в основном в онлайн-формат. Торговые сети не ждут наплыва посетителей и предлагают скидки в течение всей недели на покупки онлайн; в Национальной федерации розничной торговли США прогнозируют рост интернет-продаж по сравнению с прошлым годом.



По материалам CREDO