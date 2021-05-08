«Человека невозможно постичь до конца». Папа обратился к участникам международного вебинара

Папа Франциск обратился с видеопосланием к участникам международного вебинара «Разум, тело и душа», организованного Папским советом по культуре и посвященного медицинским инновациям. Семинар проходил с 6 по 8 мая с участием врачей, ученых, специалистов по этике, религиозных деятелей, защитников прав пациентов, политиков, благотворителей и публицистов.

В своем видеопослании Папа подчеркивает, что тема соотношения между разумом, телом и душой на протяжении столетий была предметом исследований тех, кто хотел познать тайну человеческой личности. Эти три категории, которые находятся в центре симпозиума, «не соответствуют ʺклассическомуʺ христианскому видению: его более известное отражение – это понимание личности как неразрывного единства тела и души, которая, в свою очередь, наделена интеллектом и волей», подчеркивает Папа, ссылаясь на Катехизис Католической Церкви. Однако это видение не исключает других, – например, святой Павел говорит о «полноте» человека как «духе, душе и теле» (ср. 1 Фес 5,23): такое понимание было воспринято многими Отцами Церкви и современными мыслителями. Папа отмечает, что наличие этих трех понятий в теме вебинара указывает на то, что «определенные измерения нашего существа, которые сегодня очень часто рассматривают по отдельности, на самом деле составляют между собой глубокое, неразрывное сплетение».

Телесность человека – это его «наиболее непосредственное измерение, но это не значит, что его проще всего понять»:

«Мы не являемся чистыми духами; для каждого из нас все начинается с тела, но не только: от зачатия до смерти мы не просто обладаем телом, но мы и есть тело – и христианская вера утверждает, что мы будем им также и в воскресении».

Папа подчеркнул значение междисциплинарных исследований в области телесности человека, благодаря которым можно лучше понять процессы взаимодействия между нашим физическим состоянием и средой, в которой мы живем, между психофизическим благополучием и заботой о духовности. Именно медицина служит мостом между естественными и гуманитарными науками: не случайно в прошлом ее называли philosophia corporis, о чем свидетельствует один из манускриптов, хранящихся в Ватиканской апостольской библиотеке.

Междисциплинарный подход к человеку, отмечает далее Папа, привел к открытию все более действенных способов лечения человека, – достаточно подумать о достижениях в области генетики, направленных на борьбу с различными заболеваниями. Однако эти достижения ставят человека перед глубинными антропологическими и этическими вопросами, такими как вопрос о допустимости манипуляции человеческим геномом, о преодолении процесса старения или о достижении человеком потенциала, превышающего человеческие силы.

Не менее важно и второе измерение – разум, выражающий способность человека к самосознанию. Испокон веков человечество занимается поиском того, что делает человека человеком, и нередко идентифицируют этот элемент с мозгом и нейронными процессами. Несомненно, биологический и функциональный компонент важен, но этим не объясняются все феномены, которые присущи человеку и которые часто невозможно измерить, – таким образом, они выходят за пределы телесной материальности. В последние десятилетия было приложено много усилий для изучения связи между материальным и нематериальным измерением нашей сущности, и то, что столетиями было уделом философов и богословов, теперь стало предметом наук, изучающих связь между разумом и головным мозгом. Словом «разум» обычно обозначают совокупность человеческих способностей, преимущественно связанных с мыслительной деятельностью. Однако остается актуальным вопрос о происхождении таких человеческих способностей, как нравственная чуткость, сострадание, эмпатия, солидарная любовь, филантропия, бескорыстная самоотдача, эстетическое чувство, не говоря уже о стремлении к бесконечному и трансцендентному. В иудеохристианской и греческой (классической и эллинистической) традициях, продолжает Папа, эти проявления человеческой сущности относят к трансцендентному измерению, отождествляемому с нематериальным началом нашей личности, то есть с душой: это третий элемент, составляющий тему вебинара. На протяжении времени этот термин приобретал различные акценты в разных культурах и религиях. От классической философии мы унаследовали понимание души как организующего начала, от которого происходят интеллектуальные качества, чувства, воля, совесть. В Библии и в философско-богословской мысли под концепцией души понималась уникальность человека, специфика человеческой личности, отличающая ее от любого другого живого существа, включающая открытость человека к сверхъестественному, то есть к Богу. Эта открытость к трансцендентному, к тому, что выходит за пределы самого человека, является его неотъемлемой составляющей и свидетельствует о безграничной ценности каждого человека.

«Я вверяю Богу ваш труд, – говорит в заключение своего видеопослания Папа Франциск, – и желаю всем вам неустанного энтузиазма, я бы сказал даже, изумления перед человеком, которого мы никогда не сможем постичь до конца, как напоминает нам святой Августин в словах, вдохновленных Библией и всегда актуальных: ʺВеликая бездна – сам человекʺ (Исповедь IV, 14, 22)».



Источник: Vatican News