Месса в Ватикане по случаю 30-летия рождения независимых Чехии и Словакии (+ ФОТО)

17 апреля в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме госсекретарь Св. Престола кардинал Пьетро Паролин совершил торжественную Мессу по случаю 30-летия рождения независимых Чехии и Словакии. На богослужении присутствовали послы этих республик при Св. Престоле. Сообщает русская служба Vatican News.

Событие, произошедшее 1 января 1993 года, отметил в своей проповеди иерарх, стало знаменательным для истории Европы и всего человечества, поскольку в этот день родились «две европейские нации, крепко укорененные в славянских традициях», подчеркнул Паролин. Тогда же возобновились дипломатические отношения между Святейшим Престолом с одной стороны и Словацкой Республикой и Чешской Республикой – с другой.

Ссылаясь на евангельское чтение, прозвучавшее во время литургии, — о «рождении свыше», возвещенном Никодиму, — кардинал отметил, что в девятом столетии евангелизация в Великой Моравии «побудила ее жителей принять новый взгляд на жизнь и на мир, взгляд, основанный на Евангелии, положив тем самым основания для культурного и духовного наследия, общего для словацкого и чешского народов».

Солунские братья Кирилл и Мефодий «посреди странствий, трудностей, страданий, враждебности и гонений» несли Евангелие славянским народам, используя их язык в литургии. Это был особо значимый момент в истории христианства, поскольку таким образом было введено использование местных языков в богослужении: уже в 869 году, шесть лет спустя после начала миссии святых братьев, Папа Адриан II издал буллу Gloria in excelsis Deo, которой он одобрил употребление старославянского языка в литургии и предписал, чтобы славянские литургические книги были торжественно помещены на алтарь римской церкви Santa Maria ad Praesepe, сегодня известной как Санта-Мария-Маджоре. Той же буллой Папа назначил Мефодия архиепископом Моравии и Паннонии и Папским легатом для славянских народов.

Позднее, посредством буллы Industriae tuae 880 года, Папа Иоанн VIII не только подтвердил решения своего предшественника, но и основал первую епископскую кафедру в Нитре, приняв Святополка, преемника Растислава, под защиту Папского престола. Таким образом Святополк был возвышен до ранга других христианских монархов той эпохи. По сей день, напомнил Паролин, эти Папские послания считаются наиболее древними документами, признающими суверенный характер правителей региона, включавшего территории сегодняшних Чехии и Словакии.

На протяжении последующих столетий эти славянские народы сталкивались со множеством вызовов, среди которых иностранное господство, а затем – коммунистическая диктатура. Именно падение коммунистического режима положило начало «мирному разделению» Чехии и Словакии, отметил кардинал Паролин. Эти две нации могут послужить примером мирного решения разногласий, диалога и взаимного уважения, показав другим народам, что потребности самоопределения и независимости можно реализовать мирно и в духе подлинного братства.

«В свете нынешних конфликтов в мире, — сказал далее госсекретарь Ватикана, — опыт 30-летней давности чешского и словацкого народов по-прежнему является источником вдохновения».

Созидание гармонии — это не «метод», а глубокая потребность жизни Духа, отметил кардинал, ссылаясь на Папу Франциска, и пожелал чешскому и словацкому народам, чтобы свет веры продолжал сиять в их странах в то время, когда тьма угрожает еще раз накрыть Европу.

«Пусть Господь благословит эти две нации, которые мы вверяем особому покровительству Марии, Царицы мира», — сказал в конце проповеди кардинал Паролин.