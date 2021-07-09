Бюллетень от 8 июля: Папа продолжает лечение и выражает близость всем больным

Продолжается плановая госпитализация Папы Франциска в римской клинике «Джемелли» после проведенной в прошлое воскресенье операции на кишечнике. Компьютерная томография грудной клетки и брюшной полости не выявила никаких проблем, но вчера вечером у него поднялась температура, говорится в пресс-релизе Святейшего Престола от 8 июля.

В четверг директор Зала печати Маттео Бруни сообщил следующее:

«Его Святейшество Папа Франциск провел тихий день, самостоятельно питаясь и двигаясь. Днем он выразил свою отцовскую близость маленьким пациентам близлежащего отделения детской онкологии и детской нейрохирургии, послав им теплое приветствие.

Вечером у него временно поднялась высокая температура. Сегодня утром он прошел обычные микробиологические тесты и компьютерную томографию грудной клетки и брюшной полости. Проведенные медицинские обследования не выявили никакой патологии.

Святейший Отец продолжает плановое лечение: послеоперационный курс проходит удовлетворительно, пациент продолжает регулярно принимать пищу самостоятельно. В этот особенный момент Папа обращает свой взор на всех страждущих, выражая свою близость больным, особенно тем, кто больше всего нуждается в помощи».