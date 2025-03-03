Больница «Бамбино Джезу» ‒ в десятке лучших больниц мира

Ватиканская педиатрическая больница «Бамбино Джезу» вошла в десятку лучших специализированных медицинских учреждений мира по версии американского издания Newsweek. В 2025 году больница поднялась на 6-е место в мировом рейтинге, став единственной итальянской клиникой среди 25 лучших.

Журнал Newsweek ежегодно составляет рейтинг лучших лечебных учреждений мира (World’s Best Hospitals), анализируя более 2400 больниц в 30 странах. Оценка основывается на рекомендациях медицинских экспертов, отзывах пациентов и ключевых показателях эффективности, таких как безопасность лечения, санитарные меры и качество медицинской помощи. В 2024 году больница «Бамбино Джезу» находилась на 9-й позиции в мировом рейтинге, а в 2025 году поднялась сразу на три позиции.

Полученные результаты подтверждают высокий уровень медицинского учреждения, которое с 2020 года последовательно признается лучшим в Италии в сфере педиатрии. Кроме того, больница получила подтверждение соответствия стандартам Международной комиссии по аккредитации (JCI ‒ Joint Commission International), что свидетельствует о высоком уровне медицинских услуг и вкладе в развитие медицинского образования и научных исследований.

Сегодня «Бамбино Джезу» – один из ведущих педиатрических центров Европы по количеству сотрудничеств с европейскими сетями специалистов по редким заболеваниям (20 из 24). Ежегодно здесь проводят более 2,5 миллионов амбулаторных консультаций, принимают более 90 тысяч маленьких пациентов в отделении неотложной помощи и выполняют более 30 тысяч операций.

По словам Тициано Онести, президента Совета директоров педиатрической больницы, включение «Бамбино Джезу» в мировой рейтинг Newsweek свидетельствует о достигнутом уровне профессионализма. Он также отметил, что медицинский персонал должен овладевать новыми технологиями и инновациями, сохраняя приверженность этическим ценностям и миссии, о которой постоянно напоминает Святейший Отец: ставить в центр всего, что они делают, маленьких пациентов и их семьи.

Источник: русская служба Vatican News