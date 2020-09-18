Болгария: мощи свв. Климента и Потита перенесены в собор Св. Софии

По случаю праздника святой Софии, который 17 сентября отмечался в столице Болгарии, в столичную базилику были перенесены частицы мощей святых мучеников Климента и Потита, подаренные Папа Франциском Болгарской Православной Церкви в феврале этого года, сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

На торжественной церемонии прозвучало послание Папы Франциска Патриарху Болгарской Православной Церкви и митрополиту Софийскому Неофиту, зачитанное президентом Епископской конференции Болгарии монсеньором Христо Пройковым:

«Несмотря на минувшие столетия, святые Климент и Потит продолжают оставаться для нас красноречивым примером, – пишет Папа. – Они напоминают, что мученики принадлежат ко всем Церквям, и святые страдания, перенесённые ими в мученической смерти, подпитывают экуменизм крови, который преодолевает разделения и призывает всех христиан содействовать зримому единству учеников Христа».

По этому случаю викарий митрополита Софийского, епископ Белоградчишский Поликарп (Петров) зачитал благодарственное послание от Патриарха Неофита, адресованное Папе Франциску. Предстоятель Болгарской Православной Церкви говорит о большой чести и духовной радости по поводу братского жеста, совершённого Святейшим Отцом после его визита в Болгарию в мае 2019 года: передаче частиц мощей прославленных мучеников Сердики – святого Папы Римского Климента и святого Потита.

«История свидетельствует об уникальной жизни и делах этих великих мужей, первых христиан и свидетелей веры Христовой, начавших земной путь в древнем городе Сердика, – пишет Патриарх. – Получить частицы святых мощей достопочтенного Папы Климента, основателя Церкви Сердики и её первого епископа, – это великое благословение для нашей Болгарской Православной Церкви, хранительницы и продолжательницы трудов святых Кирилла и Мефодия и их святых учеников. Это духовный мост между Церковью Болгарии и Церковью Рима, чьё великое духовное и благодатное действие на протяжении веков согревало сердца болгарского и итальянского народов».