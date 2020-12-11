Богослужения рождественского периода с Папой Франциском

Бюро папских литургических церемоний распространило программу публичных богослужений, которые Папа Франциск осуществит по случаю рождественских праздников в условиях пандемии.

Пандемия вносит много корректировок различных сроков и планов, и повестка дня Папы тоже не исключение. Зал Печати Святейшего Престола сообщил о изменениях в расписании рождественских мероприятий Папы на конец нынешнего года и вплоть до 6 января 2021 года — от Торжества Рождества Христова до Торжества Богоявления Господня.

Так торжественная Месса Навечерия Рождества в базилике Святого Петра в Ватикане 24 декабря начнется раньше обычного — в 19:30. Обычно это происходит в половину десятого, но сейчас Италия живет в режиме борьбы с коронавирусом — в стране введен комендантский час, который требует возвращения домой всех без исключения до 22:00.

С рождественским посланием «Граду и Миру» (Urbi et Orbi) Святейший Отец обратится в полдень 25 декабря, а после чтения молитвы «Ангел Господень» преподаст верующим свое Апостольское благословение.

В последний день года — в четверг 31 декабря в 17:00 — Папа Франциск возглавит Вечерню, а также отслужит благодарственный молебен за прошедший год с исполнением «Тебя, Бога, хвалим». А на следующий день, 1 января, в Торжество Пресвятой Богородицы Марии и 54-й Всемирный день мира, в 10:00 возглавит Святую Мессу. На 10 часов утра в среду, 6 января, запланирована Святая Месса по случаю Торжества Богоявления.

Сообщается, что все богослужения будут совершаться в базилике Святого Петра с соблюдением мер эпидемиологической безопасности, с очень ограниченным участием верующих, как и остальные службы в течение этого периода.