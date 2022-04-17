Богослужение Святой Пасхальной Ночи в Кафедральном соборе Новосибирска
Поздним вечером в субботу, 16 апреля 2022 г., празднуя со всей Вселенской Церковью победу Воскресшего Христа над грехом и смертью, Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт возглавил в Кафедральном соборе Новосибирска Мессу Навечерия Пасхи. В эту Святую Ночь Преосвященному Владыке сослужили настоятель собора о. Денис Марчишин и эконом курии о. Александр Деппершмидт.
Богослужение Святой Ночи Воскресения Христова – это кульминация Священного Пасхального Триденствия, открывающая собой пятидесятидневный период Пасхального времени. Весь этот период, по древней традиции, воспринимается как один единый день – день Светлого Христова Воскресения. Еще вчера мы вспоминали искупительную Смерть Иисуса на Кресте, а этой ночью скорбные мотивы сменяются бурлящей радостью триумфа. Вновь звучит песнопение «Слава в вышних Богу», которое мы не слышали на протяжении всего Великого Поста, вновь играет орган в сопровождении других музыкальных инструментов, вновь громко бьют колокола и раздается громогласное «Аллилуйя»!
Все начинается начинается обрядом благословения нового огня на церковном дворе, от которого возжигается Пасхальная свеча – символ Света, принесенного в мир Христом, свидетельствовавшим о Себе: «Я – свет миру». От этой большой Свечи зажигают свои свечи верные, делясь огнем друг с другом в знак своего желания принять истину Христову и возвестить ее другим людям.
Сразу по вхождении со двора во храм следует Гимн Возвещения Пасхи (Exsultet), воспевающий милосердие Бога и воздающий хвалу Христу, побеждающему мрак мира сего. В нынешнем году этот гимн, являющий свидетельство вступления Церкви в новый литургический период перехода от смерти в жизнь, от тьмы к свету, от ужаса Креста к радости Воскресения, возгласил отец Александр Деппершмидт.
Все литургические тексты, предлагаемые верным на Мессе Святой Ночи, посвящены главным вехам приводящей ко Христу Истории Спасения: сотворению мира, подготовке явления Спасителя через историю Авраама, народа Израиля и его пророков, обетованию грядущей победы над грехом и смертью… Евангельское чтение о Воскресении Христа, об обнаружении пустого гроба подводит черту всей череде осуществляющихся по Божию замыслу событий.
Приходской хор Кафедрального собора Новосибирска, Пасха-2022
О центральном смысле самого главного, самого радостного и самого светлого праздника христиан, о его краеугольном значении как для всего человечества целиком, так и для каждого отдельного человека, верующего во Христа Воскресшего, посвятил свою проповедь Владыка Иосиф Верт.
Христос дает нам надежду, когда кажется, что все и вся нас оставили и предали, когда кажется, что всё пропало, когда бессильны политика, суд, медицина. Вера в Воскресение — это основа, фундамент, на котором стоит Церковь, на котором стоит твердость мучеников, свидетельство исповедников, надежда гонимых и угнетенных, победа жизни над смертью. Вера в Воскресение освещает темноту крестного пути в нашей земной жизни и придает смысл всему происходящему вокруг нас. Как пишет апостол Павел в Послании к Коринфянам: «…Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша… Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор 15,14.20).
Человек должен найти смысл своего существования. Осознание смысла жизни является внутренним двигателем всей нашей деятельности и, если этого смысла нет, то, как гласит простое правило философии, «из ничего ничто и происходит» (ех nihilo nihil fit). Без смысла жизнь застывает, останавливается. Жизнь без веры в Воскресение и вечность — это жизнь без смысла, без внутренней силы, это работа без вознаграждения, пустота сердца, черная пропасть, в которую человеку не хочется упасть.
Поэтому задача человека — найти этот смысл и принять его, включить в основу своей жизни. Сегодня наше общество должно проснуться от этого бессмысленного сна, чтобы найти путь вперед.
По мнению Владыки, сегодня, как и в начале христианской эры, нужны свидетели Воскресения Иисуса. Чтобы стать таким свидетелем, надо встретиться в своей жизни с живым, воскресшим Иисусом Христом, как встретились с Ним Его Преблагая Матерь, апостолы, Мария Магдалина, и другие.
Быть свидетелями в миру, – с таким призывом обратился Архипастырь к своей пастве.
Благодаря свидетельству мучеников первых веков нашей эры языческий Рим стал христианским, благодаря свидетельству мучеников и страдальцев за веру в XX веке в нашей стране сегодня вновь открылись храмы, благодаря свидетельству веры наших родителей и прародителей мы сегодня вновь находим путь к Богу…
(Читать полностью Пасхальную проповедь Преосвященного Иосифа Верта)
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Приходской хор Кафедрального собора Новосибирска, Пасха-2022
В эту святую ночь община прихода Преображения Господня в Новосибирске увеличилась на одного человека, которому Отец Епископ преподал Святое Крещение. Свои крещальные обеты обновила также вся община, после чего Владыка окропил верных в воспоминание их Крещения святой водой.
А по окончании Пасхальной Литургии состоялся традиционный обряд освящения пищи к праздничному столу: крашеных яиц, куличей, мясных изделий и прочей снеди.
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Другие подробности Святой Пасхальной Ночи — в фоторепортаже студии «Кана»:
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