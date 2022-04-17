Богослужение Святой Пасхальной Ночи в Кафедральном соборе Новосибирска

Поздним вечером в субботу, 16 апреля 2022 г., празднуя со всей Вселенской Церковью победу Воскресшего Христа над грехом и смертью, Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт возглавил в Кафедральном соборе Новосибирска Мессу Навечерия Пасхи. В эту Святую Ночь Преосвященному Владыке сослужили настоятель собора о. Денис Марчишин и эконом курии о. Александр Деппершмидт.

Богослужение Святой Ночи Воскресения Христова – это кульминация Священного Пасхального Триденствия, открывающая собой пятидесятидневный период Пасхального времени. Весь этот период, по древней традиции, воспринимается как один единый день – день Светлого Христова Воскресения. Еще вчера мы вспоминали искупительную Смерть Иисуса на Кресте, а этой ночью скорбные мотивы сменяются бурлящей радостью триумфа. Вновь звучит песнопение «Слава в вышних Богу», которое мы не слышали на протяжении всего Великого Поста, вновь играет орган в сопровождении других музыкальных инструментов, вновь громко бьют колокола и раздается громогласное «Аллилуйя»!

Все начинается начинается обрядом благословения нового огня на церковном дворе, от которого возжигается Пасхальная свеча – символ Света, принесенного в мир Христом, свидетельствовавшим о Себе: «Я – свет миру». От этой большой Свечи зажигают свои свечи верные, делясь огнем друг с другом в знак своего желания принять истину Христову и возвестить ее другим людям.

Сразу по вхождении со двора во храм следует Гимн Возвещения Пасхи (Exsultet), воспевающий милосердие Бога и воздающий хвалу Христу, побеждающему мрак мира сего. В нынешнем году этот гимн, являющий свидетельство вступления Церкви в новый литургический период перехода от смерти в жизнь, от тьмы к свету, от ужаса Креста к радости Воскресения, возгласил отец Александр Деппершмидт.

Все литургические тексты, предлагаемые верным на Мессе Святой Ночи, посвящены главным вехам приводящей ко Христу Истории Спасения: сотворению мира, подготовке явления Спасителя через историю Авраама, народа Израиля и его пророков, обетованию грядущей победы над грехом и смертью… Евангельское чтение о Воскресении Христа, об обнаружении пустого гроба подводит черту всей череде осуществляющихся по Божию замыслу событий.

Приходской хор Кафедрального собора Новосибирска, Пасха-2022

О центральном смысле самого главного, самого радостного и самого светлого праздника христиан, о его краеугольном значении как для всего человечества целиком, так и для каждого отдельного человека, верующего во Христа Воскресшего, посвятил свою проповедь Владыка Иосиф Верт.

Христос дает нам надежду, когда кажется, что все и вся нас оставили и предали, когда кажется, что всё пропало, когда бессильны политика, суд, медицина. Вера в Воскресение — это осно­ва, фундамент, на котором стоит Церковь, на котором стоит твердость мучеников, свидетельство исповед­ников, надежда гонимых и угнетен­ных, победа жизни над смертью. Вера в Воскресение освещает тем­ноту крестного пути в нашей зем­ной жизни и придает смысл всему происходящему вокруг нас. Как пи­шет апостол Павел в Послании к Ко­ринфянам: «…Если Христос не вос­крес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша… Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор 15,14.20).

Человек должен найти смысл сво­его существования. Осознание смыс­ла жизни является внутренним дви­гателем всей нашей деятельности и, если этого смысла нет, то, как гла­сит простое правило философии, «из ничего ничто и происходит» (ех nihilo nihil fit). Без смысла жизнь за­стывает, останавливается. Жизнь без веры в Воскресение и вечность — это жизнь без смысла, без внутрен­ней силы, это работа без вознаграж­дения, пустота сердца, черная про­пасть, в которую человеку не хочет­ся упасть.

Поэтому за­дача человека — найти этот смысл и принять его, включить в основу своей жизни. Сегодня наше общес­тво должно проснуться от этого бес­смысленного сна, чтобы найти путь вперед.

По мнению Владыки, сегодня, как и в начале хрис­тианской эры, нужны свидетели Вос­кресения Иисуса. Чтобы стать таким свидетелем, надо встретиться в своей жизни с живым, воскресшим Иису­сом Христом, как встретились с Ним Его Преблагая Матерь, апостолы, Мария Магдалина, и другие.

Быть свидетелями в миру, – с таким призывом обратился Архипастырь к своей пастве.

Благодаря свидетельству мучеников первых веков нашей эры языческий Рим стал христианским, благодаря сви­детельству мучеников и страдаль­цев за веру в XX веке в нашей стра­не сегодня вновь открылись хра­мы, благодаря свидетельству веры наших родителей и прародителей мы сегодня вновь находим путь к Богу…

(Читать полностью Пасхальную проповедь Преосвященного Иосифа Верта)

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Приходской хор Кафедрального собора Новосибирска, Пасха-2022

В эту святую ночь община прихода Преображения Господня в Новосибирске увеличилась на одного человека, которому Отец Епископ преподал Святое Крещение. Свои крещальные обеты обновила также вся община, после чего Владыка окропил верных в воспоминание их Крещения святой водой.

А по окончании Пасхальной Литургии состоялся традиционный обряд освящения пищи к праздничному столу: крашеных яиц, куличей, мясных изделий и прочей снеди.

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Другие подробности Святой Пасхальной Ночи — в фоторепортаже студии «Кана»: