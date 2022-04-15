Богослужение Страстной Пятницы в Кафедральном соборе Преображения Господня, 15 апреля 2022 г. (+ ФОТО)

В Великую Пятницу – день крестной смерти и погребения нашего Господа, день Великого Жертвоприношения, которым совершилось искупление всего мира, – Святая Месса не служится, однако верные имеют возможность причаститься Святыми Дарами, освященными накануне.

Главное богослужение этого дня должно совершаться около трех часов пополудни, что соответствует «девятому часу» — времени смерти Христа. Но там, где (как в России) Страстная Пятница не является выходным днем, оно обычно переносится на более позднее время.

Литургия начинается в тишине, её открывает один из самых эмоциональных моментов всего Священного Пасхального Триденствия — правящий архиерей простирается ниц перед обнаженным алтарем в знак благоговения перед великой тайной Смерти Бога. Это одновременно и жест самого глубокого почитания алтаря, и выражение скорби о муках Господа, но еще и знак падшего состояния, в котором пребывает ветхий человек. Наконец, это образ страдающего Отрока Божия: «Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал как человек без силы, между мертвыми брошенный» (Пс 87:5-6).

Красный цвет священнических облачений в этот день связан не столько с кровью мученичества, сколько с цветом царского пурпура. Пурпурный цвет облачений в Вербное воскресенье указывал на то, что Царь вступает в Свой город; сегодня же пурпур знаменует Его восшествие на трон Креста.

Литургия слова Страстной Пятницы иллюстрирует и позволяет заново пережить таинство Распятия Христа как кульминацию Истории Спасения. Христос, Который добровольно отдает Свою жизнь на кресте, является Отроком Господним из Книги пророка Исайи (1-е чтение: Ис 52,13-53,12), исполнившим волю Отца и соединившим в Своем лице достоинство Священника и Жертвы (2-е чтение: Евр 4,14-16; 5,7-9). Его уничижение является залогом Его победы (стих перед Евангелием: Флп 2,8-9), а описание Страстей по Евангелию от Иоанна (этот текст читается по ролям и нараспев) подчеркивает царственное достоинство Распятого Господа. О том же свидетельствует красный цвет литургических облачений: одновременно – и цвет мученичества (крови), и цвет царского пурпура.

Особенностью богослужения Страстной Пятницы является обширная Всеобщая молитва верных, состоящая из десяти прошений, коими подчеркивается универсализм Божия замысла Спасения. Церковь последовательно молится за себя саму, за Папу, за все чины и степени своих чад, за катехуменов, за всех христиан и их единство, за иудеев (ветхозаветный народ Божий), за всех верующих в Бога нехристиан, за неверующих людей доброй воли, за правящих государствами и за претерпевающих бедствия.

В прошлом году в Молитву верных Страстной Пятницы было добавлено еще одно прошение – об охваченных пандемией. Сегодня оно прозвучало вновь: «Помолимся Отцу Небесному обо всех, затронутых эпидемией, прося о ее прекращении, вверяя Ему всех заболевших, усопших, их родных и близких, медиков и волонтеров и всех, кто борется с вирусом».

В продолжающем богослужение Чине почитания Креста (Предстоятель перед алтарем снимает с него фиолетовые покровы) Пасхальная Мистерия явлена в ее синтетическом единстве: Крест неотделим от Воскресения, что выражено в звучащих антифонах.

Исполнение приходским хором Кафедрального собора во время поклонения Кресту,

Новосибирск, 15 апреля 2022

Верные восстанавливают свои силы для продолжения пути во Христе, принимая Святое Причастие, а молитва после Причастия возносит благодарение Богу за новую жизнь, дарованную посредством страданий и Воскресения Христа.

В соответствии с многовековой традицией, по окончании богослужения Воспоминания Страстей Господних Святые Дары в дароносице, покрытой легкой белой вуалью, переносятся ко Гробу Господню (макету пещеры с фигурой Иисуса в ней), где выставляются для поклонения. Здесь они будут находиться на протяжении всей Великой Субботы, вплоть до начала Мессы Навечерия Пасхи.

«Боже, страстями Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, Ты упразднил смерть, которая как наследие древнего греха властвовала над всеми поколениями. По естеству нашему мы носили образ земного человека. Дай нам, уподобившимся Твоему Сыну, по благодати освящения обрести образ человека небесного. Через Христа, Господа нашего. Аминь».

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Основные моменты богослужения Великой Пятницы в главном храме Преображенской епархии – в фоторепортаже студии «Кана»: