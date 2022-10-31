Благовест-инфо — о презентации нового тома журнала «Символ»

Ранее мы уже сообщали о том, что 27 октября в Институте св. Фомы в Москве состоялась презентация нового выпуска журнала «Символ». Сегодня предлагаем вниманию наших читателей репортаж об этом событии, подготовленный корреспондентом «Благовест-инфо».

72-й том, посвященный христологии швейцарского иезуита и богослова Раймунда Швагера (1935-2004), ученика Рене Жирара и сторонника драматической теологии, представили переводчик Ольга Асписова и редактор Наталья Ромашко. Провел встречу главный редактор издания Штефан Липке SJ.

Ольга Асписова рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в процессе перевода с немецкого на русский язык книги «Избежав сети охотника». Одна из них, в частности, состояла в том, что у Швагера есть фразы, состоящие из библейского текста, собственного текста и пересказанного евангельского. Также Швагер работает с разными немецкими переводами Библии. «Я приняла решение, что буду держаться в основном Синодального перевода», — отметила переводчица. Синодальный, что бы про него ни думали, достойный, но когда работаешь с ним в такой ситуации, «то пропадает все, с чем работает автор», отметила она. Если пользоваться современными русскими переводами, которые точны, но лишены поэтической составляющей, «то все получается по-другому». У нас, чтоб было красиво, «надо архаично». Но и Швагер прибегал к архаизирующей лексике, чтобы сделать текст поэтичным.

Литературный редактор Наталья Ромашко также рассказала о трудностях работы с текстом, но уже на русском языке, а также о драматической теологии, и о человеке, который повлиял на Швагера – Рене Жираре.

В 20-м веке, когда мир пережил две мировые войны, Холокост, появляется новое направление в теологии как ответ на вопрос: «Как верить в Бога, если столько зла и насилия?». Драматическое богословие – это богословие конфликта. Драматическая теология держится на «трех китах»: это Игнатий Лойола, Ганс Урс фон Бальтазар и Рене Жирар. У Рене Жирара три большие концепции: концепция миметического желания, концепция «Козла отпущения» и антижертвенное прочтение христианской религии, рассказала Н.Ромашко.

Миметическое желание приводит общество к конфликту. Концепция «Козла отпущения» состоит в том, что общество, которое разобщено, находится в поисках виновного. Жирар говорит, что Христос не был жертвой, он принял смерть добровольно. Выход из миметического круга – это любовь, не отвечать злом на зло.

Швагер привносит в эту концепцию антропологический аспект. В драматической теологии присутствуют категории драматургии, театра. В концепции Швагера три вида конфликта: между человеком и Богом, между человеком и человеком и конфликт внутри каждого человека. «Даже если человек принимает Иисуса Христа, ему приходится вступать в конфликт со своими страстями, пороками», — отметила докладчица.

Швагер попытался воспроизвести весь опыт Иисуса, от рождения и до служения, и понять, как на него влияла традиция Ветхого Завета. «Он предпринимает уникальную попытку – он не пишет биографию, он пытается реконструировать характер Иисуса, его поступки, реакции на события… Швагер пытается показать Иисуса, который, видя традиции, не соглашается с ними. Нужно разорвать миметический круг. Нельзя просто переложить грехи на животного, очищение всегда идет от каждого из нас», — пояснила редактор.

И появляется ответ на вопрос: «Как верить в Бога, когда столько насилия?» Насилие – продукт человеческой деятельности. Если каждый человек будет жить по заповедям, возьмет за пример Иисуса Христа, никакого насилия не будет, считали Жирар и Швагер.

«Это сложные авторы, с ними можно не соглашаться, их можно называть людьми идеи фикс, но они показывают такой взгляд, который имеет место в нашем мире», — подытожила Наталья Ромашко.

Главный редактор издания, ректор Института св. Фомы Штефан Липке SJ, завершая встречу, отметил, что на почве религии также возникает желание сравнивать себя с другим, кто более верно исполняет обязанности, и об этом говорят и Жерар, и Швагер. Первое убийство произошло на почве религии – Каин сравнивал себя с братом. «Но все, что нужно человеку, это любовь Божья», — отметил священник.

Штефан Липке также рассказал, что иезуиты университета в Инсбруке, где Швагер возглавлял факультет теологии, «настроены скорее против Швагера, а миряне – за». Иезуиты считают его концепцию односторонней, «идеей фикс». «Может быть, идея фикс, но она дает много ответов – откуда зло, откуда насилие», — считает Ш.Липке. Может быть, это и будет ответом: противопоставление «Россия – Запад» — оно искусственно, оно возникает на почве «бояться другого», «чувствовать себя выше другого».

Раймунд Швагер родился в 1935 году в Бальтерсвилле (Швейцария). В 1955 году вступил в Общество Иисуса. В 1957 – 1960 годах изучал философию в Пуллахе (Германия), в 1963-1967 изучал теологию в Лион-Фурвьер (Франция). В 1966 году рукоположен в священника. В 1977 году становится профессором догматической и экуменической теологии на факультете католического богословия в Инсбруке (Австрия), впоследствии возглавлял факультет – в 1985-1987 и 1999-2003 годах.