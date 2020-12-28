Благодаря Общине Св. Эгидия появилось еще одно место для ночлега римских бездомных

В Риме вновь была открыта церковь Святого Каликста, которая принимает на ночлег бездомных.

Приют организовала Община Святого Эгидия, вот уже пять лет подряд обеспечивающая крышу над головой тем, кому негде укрыться от зимних холодов.

При организации приюта были учтены правила для снижения риска заражения COVID-19, в том числе социальное дистанцирование и превентивные анализы на коронавирус.

Древняя церковь Святого Каликста была воздвигнута вокруг колодца, где в 222 году претерпел мученичество Папа Каликст I. Она относится непосредственно к Святейшему Престолу; нынешнее здание восходит к XVII столетию.



Источник: Vatican News