Без католической научной мысли не было бы Интернета, считает спикер РПЦ

Достижения современной европейской культуры, в том числе интернет, были бы невозможны без интеллектуального развития католической мысли, считает глава синодального Отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Если рассматривать культуру православную, католическую и протестантскую потом и смотреть, как развивалась европейская цивилизация, то, с одной стороны, современные достижения этой цивилизации, безусловно, связаны с развитием католической мысли. Не моя идея, не моя мысль, но, на мой взгляд, совершенно правильная — условно говоря, без схоластики не было бы интернета», — сказал Легойда в минувший понедельник на пресс-конференции в Москве.

Представитель Русской Православной Церкви пояснил, что «без интеллектуальной традиции западноевропейской богословской, не было бы тех технических достижений, которые есть сегодня».

С другой стороны, европейская интеллектуальная традиция привела к грустной, на взгляд Легойды, победе рационализма, к веку разума, к Просвещению.

В заключение церковный деятель отметил, что в конце XX века мы были свидетелями конца проекта Просвещения, как назвали его многие современные западные политологи, когда представление о человеке как о рациональной, нулевой величине без культурно-исторических корней, закончилось.



Источник: Интерфакс