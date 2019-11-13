Бенедикт XVI встретился с чешскими епископами

11 ноября с.г. Папа на покое Бенедикт XVI встретился с группой чешских епископов, прибывших в Рим в рамках национального паломничества, приуроченного к 30-летию бархатной революции.

На официальном сайте Конференции епископов Чехии сообщается, что в ходе проходившего в теплой и доверительной атмосфере общения Папа Ратцингер в мельчайших подробностях вспоминал свой Апостольский визит в эту страну; людей, которых там встретил; места, которые там посетил. Чешские иерархи подарили Бенедикту XVI уменьшенную копию его бюста, который был недавно установлен в городе Стара-Болеслав в память о его визите. В завершение встречи все ее участники помолились вместе, после чего Папа на покое преподал своим гостям благословение.

Бенедикт XVI побывал в Чехии с Апостольским визитом десять лет назад, в конце сентября 2009 г. Тогда он посетил три города: Прагу, Брно и Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав.

По материалам Vatican News