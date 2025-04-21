Белый дом выразил соболезнования в связи со смертью Папы Франциска

Белый дом выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска, передает ТАСС.

«Покойся с миром, Папа Франциск», — говорится в сообщении, размещенном в X. Публикацию сопроводили фотографиями понтифика с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Папа Франциск умер на 89-м году жизни, сообщила ранее служба печати Святейшего Престола. Вэнс встречался с Франциском в Ватикане накануне его смерти.