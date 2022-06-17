Бельгийский епископ Ван Лой отказался от кардинальского достоинства

Епископ на покое епархии Гента (Бельгия) монсеньор Лукас Ван Лой попросил Папу Франциска не возводить его в кардинальское достоинство на консистории 27 августа. Иерарх обратился к Папе после споров, вызванных его назначением на высокую должность: прелата обвиняют, что в прошлом он «недостаточно энергично» реагировал на случаи злоупотреблений со стороны поместного духовенства.

«Монсеньор Ван Лой попросил Папу освободить его от принятия кардинальского назначения, дабы это не стало причиной очередных страданий жертв упомянутого насилия, – говорится в сообщении епископата. – Папа Франциск удовлетворил его просьбу». Президент Епископской конференции Бельгии кардинал Юзеф де Кесель, как и все епископы страны, «высоко ценят решение монсеньора Ван Лоя, подтверждая своё обязательство неустанно бороться против любых форм злоупотреблений в Католической Церкви, в которой интересы жертв и их близких всегда стоят на первом месте».

80-летний монсеньор Ван Лой был включён Папой Франциском в список двадцати одного нового кардинала, которые на консистории 27 августа получат красную биретту из рук Епископа Рима. Шестнадцать из них являются избирателями, пятеро – включая Ван Лоя – достигли восьмидесятилетнего возраста, что лишает их права голоса при избрании нового Папы Римского.

Салезианец Лукас Ван Лой родился в Тилене (Бельгия) в 1941 году. В 70-х годах служил миссионером в Южной Корее, а в последующие десятилетия был членом Генерального совета Общества дона Боско. В 2003 году, в возрасте 62-х лет, прелат был назначен епископом Гента на северо-западе Бельгии. Папа Франциск принял его отставку от руководства епархией в ноябре 2019 года, когда иерарх достиг 78 лет.

Бельгийский епископ запомнился своей речью перед членами парламентской комиссии страны в 2010 году, в которой он заявил, что глубоко тронут скандалами о сексуальном насилии над детьми, которые потрясли Католическую Церковь в Бельгии и во всём мире. Прелат подтвердил, что Церковь обязана сообщать в судебные органы о любых подозрениях в сексуальном насилии со стороны духовенства, и по этому случаю попросил прощения у жертв этих «бесчеловечных страданий»: «Как человеку, как верующему, как священнику и епископу, – сказал Ван Лой, – мне глубоко стыдно».