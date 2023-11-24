Беларусь: власти Минска сообщили о «запуске в работу» проекта реконструкции Красного костела

Администрация Московского района Минска 21 ноября опубликовала в своем ТГ-канале короткое сообщение о ситуации с закрытым Красным костелом. В информации говорится о том, что «проект реконструкции здания костела запущен в работу». Это произошло спустя почти 14 месяцев после того, как власти опечатали двери католического храма святого Симеона и святой Елены, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на katolik.life.

25 сентября 2022 года здесь последний раз совершали мессу. В следующую ночь в храме произошел пожар при странных обстоятельствах, после которого власти объявили о том, что дальнейшая эксплуатация здания опасна, оно якобы нуждается в ремонте, и 26 сентября закрыли храм для верующих.

Впоследствии священники были допущены в храм и не заметили там серьезных повреждений, которые бы мешали эксплуатации здания.

«Здание костела в настоящий момент закрыто на реконструкцию. По объекту реконструкции разработана проектно-сметная документация, которая проходит все необходимые согласования. Начало строительных работ планируется в 1 квартале 2024 года», – говорится в информации районной администрации.

Не уточняется, какие именно это будут работы, какое время они продлятся и когда приходу разрешат вернуться в храм.

Информация о проекте реконструкции появилась в годовщину освящения Красного костела, которое произошло 21 ноября 1910 года. В распоряжении прихода на данный момент осталась только плебания – небольшой дом священников вблизи храма. Здесь отключены отопление, вода и электричество. Несмотря на это, верующие регулярно собираются здесь на молитву.



(Фото — «Вечерняя католическая газета» и Katolik.life)