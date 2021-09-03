Беатификация ‘Улыбающегося Папы’ возможно будет одобрена этой осенью

Спустя почти 18 лет после открытия дела о причислении к лику блаженных Альбино Лучани, более известного как Папа Иоанн Павел I, его беатификация может, наконец, получить зеленый свет. Близко к подтверждению чудо исцеления аргентинской девушки, необъяснимое с научной точки зрения.

Беатификационный процесс Папы Иоанна Павла I ведется с 2003 года. После трёх лет епархиальной фазы акты прибыли в Ватикан и изучались в Конгрегации по канонизации святых. Тщательная работа над свидетельствами и документами привела к завершению дела в ноябре 2017 года, когда Папа Франциск одобрил подготовку к беатификации Иоанна Павла I и объявил его «досточтимым» или «слугой Божьим».

В статье, опубликованной в официальной газете итальянских епископов Avvenire, со ссылкой на Стефанию Фаласку — журналистку, биографа Альбино Лучани и вице-постулатора его процесса — говорится, что процесс достиг финальной стадии — поскольку вскоре, вероятно, будет окончательного подтверждено чудо, явленное в 2011 году в Аргентине, в епархии Буэнос-Айреса благодаря заступничеству Папы Лучани.

Епархия Беллуно-Фельтре, курирующая дело беатификации, завершила расследование чудесного исцеления молодой девушки из Буэнос-Айреса, которая страдала тяжелой формой энцефалопатии (заболеванием, влияющим на функцию мозга, что приводит к измененному психическому состоянию). Предполагаемое чудо имело место в 2011 году, а епархия Беллуно провела расследование исцеления в 2016 году, завершив его примерно в то же время, когда дело Лучани продвинулось и в других отношениях. После епархиального расследования, которое показало, что исцеление было чудесным, материалы были переданы на рассмотрение комиссии медицинских консультантов в октябре 2019 года, и они пришли к такому же выводу: не было никакого медицинского или научного объяснения выздоровлению девочки. Затем дело было представлено группе экспертов-теологов, которые в мае 2021 года также подтвердили произошедшее чудо.

Окончательное голосование по поводу действительности чуда состоится октябре в Конгрегации по канонизации святых, в котором примут участие кардиналы и епископы, хотя многие уже теперь уверены, что иерархи тоже одобрят чудо. Если это последнее препятствие будет преодолено, то материалы комиссии представят Папе Франциску, который, как ожидается, также признает чудо и утвердит декрет, разрешающий беатификацию, которая станет возможна уже в 2022 году.



По материалам: Avvenire, Crux, Vatican News