Третий день визита Папы Франциска в Бахрейн. Св. Месса о мире и справедливости (+ ФОТО)

5 ноября, в третий день апостольской поездки, Папа Франциск возглавил на Национальном стадионе Бахрейна Святую Мессу о мире и справедливости. В торжественном богослужении приняли участие более 30 тысяч местных верующих и паломников. Передает русская служба Vatican News.

Комментируя чтения дня, Папа отметил, что слова пророка Исаии о грядущем Мессии – «умножению владычества Его и мира нет предела» (Ис 9,7) – кажутся противоречием: в этом мире те, кто больше стремятся к власти, ещё сильнее угрожают миру. Однако сила Мессии будет в примирении людей с Богом и между собой. Владычество Христа – в любви, и Он делится с нами этой властью «любить во имя Его, как любит Он»: всегда, безоговорочно и даже врагов, подчеркнул Святейший Отец.

В Евангелии от св. Матфея (5,38-48) Господь призывает любить всегда, то есть непрестанно пребывать в Его любви и практиковать её в любой ситуации. Господь Иисус, подчеркнул Епископ Рима, призывает нас любить всех без исключений, то есть не только своих друзей, единомышленников, родственников, единоверцев, представителей своего народа. «Но что происходит, если дальние становятся нашими близкими, если чужие, иные или иноверцы становятся нашими соседями?» – задался вопросом Папа. Бахрейн – «это живой образ добрососедства в многообразии и всего нашего мира, всё более отмеченного постоянной миграцией народов и плюрализмом идей, обычаев и традиций». «Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» (Мф 5,46), – говорит Иисус. Настоящий вызов братства, по словам Папы, – научиться любить всех, даже врагов: это означает «выбор не иметь врагов и никого не считать препятствием, которое нужно преодолеть», но всех считать братьями и сёстрами, относясь к ним с любовью, подчеркнул Святейший Отец:

«Любить врага – значит принести на землю отражение Небес, это значит обратить на мир взгляд и сердце Небесного Отца, Который не предвзят, не делает различий, но ‘повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных’(ст. 45)».

Cила Иисуса в любви, отметил Папа: Господь «даёт нам силу любить таким образом, который кажется нам сверхчеловеческим». Но эта способность не может быть лишь плодом наших собственных усилий, это благодать, о которой нужно настойчиво просить. «Самое необходимое для христианина – уметь любить, как Христос», и этот величайший дар мы обретаем в молитве, Слове Божьем и Евхаристии. Тогда постепенно рушатся барьеры наших сердец, мы находим радость в делах милосердия по отношению ко всем и понимаем, что блаженная жизнь состоит в том, чтобы стать миротворцами (см. Мф 5,9).

В конце проповеди Святейший Отец поблагодарил местных христиан и паломников из соседних стран за их смиренное и радостное свидетельство братства, любви и мира:

«Я передаю вам любовь и близость Вселенской Церкви, которая смотрит на вас, обнимает, любит и ободряет. Пусть Пресвятая Дева, Богоматерь Аравийская, сопровождает вас на пути и всегда хранит в любви ко всем».