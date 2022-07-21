Австрия: разыскивается отшельник

Австрия: разыскивается отшельник

Июль 21, 2022

Специфическая доступна в Австрийских Альпах: приход св. Иоганна в Тироле ищет преемника своему отшельнику, прослужившему в обители Maria Blut 13 лет. «Главное требование: любовь к церкви и к людям, особенно к тем, кто ищет», — говорит в интервью Vatican News настоятель прихода о. Эрвин Ноймайер.

«Скит от прихода св. Иоганна существует с XVII века и почти всегда был обитаем», — поясняет священник. Этот небольшой скит у подножия горы Нидеркайзер впервые упоминается в документе 1696 года. Но сегодня быть отшельником в Тирольских Альпах — это выполнять очень важную функцию с пастырской точки зрения: «Люди, у которых мало что связано с церковной жизнью, а может быть и вообще с верой, вдруг однажды могут почувствовать некую тоску, иногда они хотят выговориться, иногда хотят помолчать, а иногда отправляются на поиски Бога «там наверху». Конечно, это можно сделать и в другой церкви. Но скит — это, так сказать, несколько более уединенное место, где не так остро чувствуется «корпоративный дух церковной организации». И это облегчает выбор для тех, кто был мало или совсем не был ранее связан с церковью.

Сестра Вильбирг Ваколбингер очень часто сталкивалась с этим за последние 13 лет. Монахиня из Линца теперь возвращается в свою общину Святого Креста после многих лет работы отшельником в тирольском скиту. Кстати, ее предшественница на этом поприще тоже была монахиней. Обе женщины, объясняет священник, проделали в скиту «действительно большую духовную работу, которая, по сути, состоит в том, чтобы слушать, быть рядом с людьми, но также заключена и в молитве, в тишине, просто в определенной отрешённости — в этом состояла их повседневная жизнь для Бога, с Богом, но также для мира и для людей».

На фото: уходящая отшельница с. Вильбирг Ваколбингер (в центре), о. Эрвин Ноймайер (справа)


Что же конкретно требуется от отшельника в этом особом служении Богу и людям?

О. Эрвин Ноймайер перечисляет: «Необходимым условием является, с одной стороны, надежное доказательство того, что вы можете вести жизнь отшельника. Мужество, сила и способность выносить тишину, быть в одиночестве. Также было бы полезно иметь опыт консультирования или поддержания беседы, а значит нужна хорошая коммуникация и общительность. Всё это создаёт баланс между возможностью побыть одному и быть среди людей. И, конечно же, нужна любовь к Церкви, к церковной жизни, к литургии, хорошее знание Священного Писания. То есть, надо получать удовольствие от общения с Богом и быть молящимся человеком. Люди, которые стучатся в двери скита, очень разные, продолжает священник. Некоторые просто отправляются в путешествие, с семьей, друзьями или в одиночку, наслаждаясь природой и желая немного отдохнуть, помолчав и помолившись. Ещё есть люди, которые сознательно ищут беседы на тему личных проблем, забот, возможно, что также просят у отшельника молитвы, помощи в своих личных проблемах или молитвы о других людях, с которыми живут вместе. Третьи уже воцерковлены, живут по вере и хотят вверить свои заботы Богородице в молитве. И, конечно же, они всегда найдут то, что ищут, в разговоре, который также имеет здесь богатую и давнюю традицию, восходящую к матерям и отцам-пустынникам. А для некоторых играет роль прежде всего любопытство: затворник? в Китцбюэльских Альпах? Для многих этот опыт тоже в новинку. Но они всегда находят то, что ищут».

Кстати, скит Марии Блут не единственный в Австрии — недалеко от города Заальфельден находится другой скит, где тоже недавно искали и нашли нового отшельника. Настоятель тирольского прихода Св. Иоганна отец Эрвин Ноймайер ожидает заявки от кандидатов до 15 августа 2022 года.

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