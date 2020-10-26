Архиепископ Уилтон Грегори станет первым кардиналом-афроамериканцем

Первым в истории кардиналом-афроамериканцем стал архиепископ Вашингтона Уилтон Грегори. В ранг кардинала его и остальных избранников возведут 28 ноября.

После этого 72-летний Грегори войдет в коллегию кардиналов. На ближайшие восемь лет — пока ему не исполнится 80 — за Грегори закрепляется право голосовать за следующего Папу.

Грегори — не первый темнокожий кардинал, однако раньше этот сан получали лишь священники из Африки.

До того как возглавить епархию Вашингтона, Грегори больше 10 лет служил архиепископом Атланты. В столицу США Грегори перевели весной 2019 года.

Во время массовых протестов против полицейской жестокости, которые разгорелись в США после убийства Джорджа Флойда, Грегори не раз осуждал риторику президента Дональда Трампа. По его мнению, нежелание Белого дома идти на компромисс лишь усилило раскол в обществе.

Как уже сообщалось, 25 октября Папа Франциск назвал имена 13 новых кардиналов Римско-Католической Церкви.



Источник: Благовест-инфо