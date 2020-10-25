Папа Франциск назвал имена тринадцати новых кардиналов

После полуденной молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 25 октября Папа Франциск объявил имена тринадцати новых кардиналов, которым он на консистории 28 ноября вручит пурпурные беретты.

Среди новых кардиналов, имеющих право участвовать в конклаве, двое представляют Римскую Курию: генеральный секретарь Синода Епископов епископ Марио Грек и префект Конгрегации по канонизации святых архиепископ Марчелло Семераро. А еще семеро возглавляют общины верных в различных уголках земного шара: архиепископ столицы Руанды Кигали Антуан Камбанда; архиепископ Вашингтона (США) Уилтон Грегори; архиепископ Каписа (Филиппины) Хосе Адвинкула; архиепископ Сантьяго-де-Чили Челестино Аос Брако; апостольский викарий Брунея епископ Корнелиус Сим; архиепископ Сиены-Кале-Ди-валь-Д’Эльса-Монтальчино (Италия) Аугусто Паоло Лоюдиче; настоятель монастыря конвентуальных францисканцев в Ассизи священник Мауро Гамбетти.

Кроме девяти кардиналов-избирателей в коллегию кардиналов войдут три представителя духовенства старше 80 лет. Высокого звания будут удостоены епископ Сан-Кристобаль-де-лас-Касас на покое (Мексика) Фелипе Орисменди Эскивел; апостольский нунций на покое архиепископ Сильвано Тамази; проповедник Папского Дома священник-капуцин Раньеро Канталамесса; настоятель прихода в святилище Матери Божественной Любви в Риме монсеньор Энрико Ферочи.

«Будем же молиться за новых кардиналов, чтобы, утверждаясь в своем единении со Христом, они помогали мне в моем служении Епископа Рима для блага всего народа Божия», – призвал Папа Франциск.

По материалам Vatican News