Архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал молиться о мире в Белоруссии

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал молиться о мире в Белоруссии

Август 11, 2020

Архиепископ-митрополит Минско-Могилевский призвал к молитве о «мирном решении всех белорусских проблем». Этот призыв прозвучал в ходе воскресной св. Мессы, которую предстоятель белорусского епископата служил 9 августа в городе Ракове близ Минска. Иерарх напомнил о ситуации, сложившейся на Филиппинах 30 лет назад, когда страна оказалась на грани гражданской войны. Тогда архиепископ Манилы кардинал Хайме Син призвал всех верных католиков молиться на розарии. «И это помогло, гражданской войны не было. И сейчас я таким же образом призвал верных в этой непростой ситуации взять в руки розарий и молиться о мирном разрешении всех тревожащих нас проблем», – заявил Высокопреосвященный .

По материалам Vatican News

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