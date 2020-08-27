Архиепископ Тадеуш Кондрусевич поздравил нового предстоятеля Белорусской Православной Церкви с назначением

Председатель Конференции католических епископов Белоруссии митрополит Минский и Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич рассчитывает на дальнейшее развитие сложившихся добрых отношений между католической и православной конфессиями страны. Об этом он заявил в поздравительном послании новому Патриаршему Экзарху всея Белоруссии митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, сообщает агентство ТАСС. Полностью текст послания опубликован на официальном сайте Римско-Католической Церкви в Белоруссии catholic.by.

Архиепископ высказал надежду на «добрые отношения между православной и католической конфессиями, которые сложились в Беларуси благодаря усилиям достойных предшественников, <...> во имя спасения людей и консолидации белорусского общества». Он отметил, что митрополит Вениамин начинает «пастырское служение руководителем Белорусской Православной Церкви в очень тяжелое время социально-политических потрясений, переживаемых Отечеством», выразивпоздрав уверенность в том, что новый Патриарший Экзарх достойно исполнит функцию, возложенную на него «Промыслом Божьим в трудные времена».

Как известно, Священный Синод Русской Православной Церкви 25 августа принял прошение Патриаршего Экзарха всея Белоруссии митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении его от этого служения. Теперь Высокопреосвященный Владыка Павел возглавил Кубанскую митрополию, а во главе Белорусского Экзархата встал прежний епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин (Тупеко).