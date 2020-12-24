Архиепископ Тадеуш Кондрусевич отпразднует Рождество в Минске

24 и 25 декабря митрополит Минский и Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич возглавит торжественные богослужения в двух минских церквях, сообщает официальный сайт Римско-Католической Церкви в Беларуси Catholic.by.

24 декабря вернувшийся на родину иерарх будет предстоятельствовать на Св. Мессе Навечерия Рождества в Архикафедральном соборе Пресвятой Богородицы на пл. Свободы, 9.

25 декабря глава Конференции католических епископов Беларуси совершит две праздничные Рождественские Мессы в церкви св. Симона и св. Елены (Красном костёле на Майдане Независимости)

Сообщается также, что в торжествах примет участие Апостольский нунций в Республике Беларусь архиепископ Анте Йозич.