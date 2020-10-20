Архиепископ Тадеуш Кондрусевич находится с визитом в Ватикане

19 октября 2020 года архиепископ Тадеуш Кондрусевич встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям Святейшего Престола с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Митрополит Минский и Могилевский находится в настоящее время в Ватикане по приглашению Государственного секретариата, передает Vatican News.

В ходе состоявшейся встречи обсуждалась ситуация в Республике Беларусь и планы по возвращению архиепископа Кондрусевича на родину для служения среди своей паствы.

Обеспокоенный запретом иерарху вернуться в Белоруссию, Святейший Престол прилагает все возможные усилия для скорейшего исправления существующей ситуации. В Ватикане, в свою очередь, надеются, что проблема будет решена.