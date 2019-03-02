Архиепископ Каунасский пояснил причины своей отставки

Как уже сообщалось, 1 марта 2019 г. Папа Франциск принял отставку архиепископа Каунасского митрополита Лёнгинаса Вирбаласа.

57-летний иерарх, назначенный на эту кафедру в июне 2015 года, пояснил, что причиной прошения об отставке стали проблемы со здоровьем и желание полностью посвятить себя монашеской жизни: монс. Вирбалас принадлежит к Обществу Иисусову.

«В последнее время, — пишет монс. Вирбалас на своей странице в соцсети, — по воле Папы Франциска я нес епископское служение. С первого марта, по его дозволению, я возвращаюсь к работе, соответствующей моему монашескому призванию. Из-за проблем со здоровьем и прежде всего учитывая суть монашеского призвания, я надеюсь, что таким образом смогу лучше служить Богу и народу».

Прелат благодарит всех, кто трудился с ним бок о бок в Каунасской архиепархии, священников и мирян, «которые посвятили себя Евангелию и верно служат Церкви».

«Прошу вас, простите мои недостатки, — пишет архиепископ, — вы навсегда останетесь в моих молитвах. С любовью во Христе».



Источник: Vatican News