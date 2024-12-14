Архиепископ Галлахер находится с визитом в Азербайджане

С 13 по 16 декабря ватиканский секретарь по связям с государствами и международными организациями находится с визитом в столице Азербайджана по случаю освящения места строительства и церемонии закладки первого камня храма, посвященного Папе Иоанну Павлу II. В ходе визита Галлахер встретится с шейхом Пашазаде и с президентом Алиевым.

Согласно программе, обнародованной на аккаунте Х Госсекретариата, 14 декабря монсеньор Пол Ричард Галлахер встречается с религиозными деятелями страны и посещает образовательный центр Meryem merkezi общины Миссионерок милосердия. Сегодня также состоится освящение земельного участка для строительства церкви св. Иоанна Павла II и церемония закладки краеугольного камня нового храма.

В воскресенье 15 декабря под предстоятельством архиепископа состоится Святая Месса в бакинской церкви Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. В этот день пройдет также межрелигиозная встреча с шейхом уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде. Аудиенция у президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоится в понедельник 16 декабря, а за ней последует встреча с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.



Источник: Vatican News

(На фото — столица Азербайджана г. Баку)