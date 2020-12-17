Архиепархия Божией Матери в Москве опровергла причину смерти о. Ежи Стецкевича
Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве опровергла ранее распространённое сообщение о причине смерти священника Ежи Стецкевича.
Уточненная информация опубликована на сайте Архиепархии:
«Сообщаем, что согласно медицинскому заключению предварительная информация, что о. Ежи Стецкевич скончался в результате коронавирусной инфекции оказалась неподтвержденной. У о. Ежи не было выявлено коронавируса. Приносим извинения за непроверенную информацию».
Опровержение также опубликовал католический приход Святого Адальберта в Калининграде.
Священник умер в возрасте 66 лет 13 декабря 2020 года в Калининграде. Соболезнования выразил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
15 декабря гроб с телом монс. Ежи Стецкевича был доставлен в храм св. Адальберта. Похороны прелата состоялись 16 декабря. Погребальную Святую Мессу совершил архиепископ Павел Пецци.
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