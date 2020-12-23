Археологи сделали несколько важных открытий возле базилики Гефсиманского борения

Уникальные археологические находки, восходящие к эпохе Иисуса Христа и к эпохе Крестовых походов, были сделаны в последние месяцы в Гефсиманском саду. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

На днях в Иерусалиме состоялась презентация открытий, которые были сделаны благодаря работам по созданию специального туннеля для паломников. Археологи обнаружили целый ряд помещений, прилегающих к древней базилике Агонии Господней и восходящих к эпохе крестоносцев, в частности, христианскую часовню, около которой, вероятно, располагался приют для паломников. Находки указывают на непрерывное присутствие христиан в Иерусалиме после его захвата мусульманами.

Найден также ритуальный резервуар для воды, в котором иудеи совершали омовение перед тем, как выжимать масло (на арамейском языке название Гефсимании означает «масличный пресс»). Как пояснил в интервью Vatican News один из археологов – священник Эудженио Аллиата из Studium Biblicum Francescanum, в Гефсимании еще никогда не было обнаружено ничего, что относилось бы ко времени Иисуса из Назарета.

На фото — фрагмент участка раскопок: