Аргентинские монахини молятся о скорейшем выздоровлении Папы Франциска

Молиться непрестанно за здоровье Папы Римского продолжают сёстры-бенедиктинки, прибывшие несколько лет назад из Аргентины по указанию самого Понтифика для проживания в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане, тем самым восстанавливая его первоначальную функцию монашеской обители.

Монахини живут в монастыре на территории Ватикана, где почти 9 лет — до самой своей смерти 31 декабря 2022 года — проживал Папа на покое Бенедикт XVI после завершения его понтификата.

Сёстры ежедневно, как лично, так и совместно, возносят Господу молитвы, прося у Бога силы и здоровья для Святейшего Отца, чтобы он смог преодолеть сложившуюся ситуацию и вернуться к своей обычной жизни в служении Церкви, сообщает ТГ-паблик «День Папы».

Также бенедиктинки из аббатства Святой Схоластики в Виктории (провинция Буэнос-Айрес, епархия Святого Исидора) присоединяются к молитвам своих сестер в Ватикане, чтобы Папа почувствовал близость и любовь всей Аргентины, особенно её христианских общин.