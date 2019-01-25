Апостольский визит в Панаму: встреча Понтифика с епископами Центральной Америки (+ ФОТО)

Днем 24 декабря 2019 г. Папа Франциск встретился в столице страны с членами Секретариата Епископов Центральной Америки и Панамы. Свое обращение к собратьям в архипастырском служении Святейший Отец построил, отталкиваясь от примера жизни архиепископа Сан-Сальвадора, св. Оскара Арнульфо Ромеро, принявшего мученическую смерть за свое бесстрашное свидетельство в пользу бедных.

По словам Епископа Рима, архиепископ Ромеро явил миру, что значит, быть истинным пастырем: это значит вслушиваться в ритм сердца своего народа, «пропитаться запахом» вверенных его попечению овец, делить с ними их радости и надежды, их горести и тревоги. Очень важно не бояться коснуться ран своего народа, максимально приблизиться к нему, иными словами, поступать так, как поступал Господь Иисус Христос, уничиживший Себя, чтобы без остатка войти в нашу человеческую историю.

Далее, Папа Франциск призвал своих братьев во епископстве уделять особое внимание молодежи и священникам. Это благодаря молодежи «мы сами получаем способность понимать наш мир по-новому и распознавать знамения времён». Молодые люди привносят дух поиска и беспокойства, а это напоминает пастырям, что и они сами на этой земле – всё еще ученики и странники.

Епископам не следует также жалеть времени на общение со своими священниками, на их поддержку. Каждому епископу следует спросить себя самого: «Насколько я интересуюсь обстоятельствами жизни моих священников? Насколько мне удается стать для них отцом? Не довольствуюсь ли я просто начальственной ролью?» «Очень важно, чтобы священник мог увидеть в вашем лице отца, пастыря, в котором, как в зеркале, можно найти собственное отражение, а не администратора, устраивающего “смотр войск”», — подчеркнул Понтифик.

Далее, размышляя о смысле понятой по-христиански бедности, он процитировал слова св. Игнатия Лойолы, согласно которым «бедность является матерью и столпом». «Это так, — сказал Папа, — потому что в центре жизни Церкви – кенозис ее Господа. По выражению архиепископа Ромеро, Церковь не должна усматривать источник своей силы в поддержке сильных мира сего, в занятиях политикой. Напротив, она ищет свободы от всего этого, чтобы идти вперед, полагаясь на подлинную силу, рожденную в объятиях Распятого». Именно бедность защищает пастырей от соблазна соскользнуть в бездну уступок и компромиссов, лишающих воли и мужества, коих Господь требует от Своих служителей.

В заключение своего обращения Папа Франциск призвал епископов вверить себя заступничеству Пресвятой Богородицы, чтобы Она помогла им верно служить Телу Сына Своего.



По материалам Vatican News и Vatican.va (фото)